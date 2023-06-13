Как проверить, есть ли подушки безопасности у авто с пробегом: три простых способа

Покупка автомобиля с пробегом требует от будущего владельца бдительности. Одним из нюансов, которому нужно уделить особое внимание, является наличие подушек безопасности. Безответственные продавцы могут установить на их месте подделки, и тогда восстановление этой важной части влетит вам в дополнительную копеечку.

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Но как проверить наличие в подержанном автомобиле подушек безопасности? OBOZREVATEL рассказывает о нескольких проверенных экспертами лайфхаках.

Осмотрите панели, закрывающие подушки

Подушки безопасности в автомобиле прикрывают специальные панели. Чаще всего их можно отличить по надписи Airbag. Если эти панели отличаются по цвету от остального салона, они имеют видимые повреждения или неплотно прилегают, скорее всего, подушки безопасности в такой машине уже однажды сработали и на их месте могут стоять муляжи.

Проверьте дату на ремнях безопасности

Обычно указанная на ремнях дата должна совпадать с датой изготовления автомобиля. Если это не так, это может указывать на то, что транспортное средство побывало в ДТП. Дело в том, что во время аварии ремни срабатывают и остаются зафиксированными в своем положении. Их после этого можно только заменить. Так что и подушки безопасности в таком авто могут оказаться замененными.

Обратите внимание на индикатор на панели приборов

Среди других индикаторов на панели приборов авто есть контрольная лампочка Airbag. В случае, если подушки находятся в нормальном состоянии, этот индикатор загорается и выключается на 5 секунд позже остальных. Если сигнал срабатывает синхронно с другими, это может указывать на отсутствие подушек безопасности или замену соответствующей электроники, что тоже плохой знак.

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