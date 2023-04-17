Зачем нужна ручка над водительским сиденьем в авто: догадаться трудно

Замечали ли вы ручку, расположенную над водительским сиденьем в авто? И задумывались ли о ее назначении? Ее местонахождение может показаться немного странным, ведь водитель должен держать руки на руле во время вождения и иногда переключать коробку передач, если автомобиль на механике.

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Есть несколько вариантов использования ручки над сиденьем авто. Подробности рассказало издание MMR.

Функция 1. Вспомогательная

Прежде всего, такая ручка выполняет вспомогательную функцию. В салонах грузовиков или больших внедорожников она необходима, чтобы держаться за нее, садясь в авто и выходя из него. Ухватившись за ручку, водителю будет удобно спрыгнуть на землю или сесть в салон. Но зачем тогда такие ручки в стандартных седанах? Здесь вспомогательная функция переходит в следующую – оптимизационную.

Функция 2. Оптимизационная

Эта функция связана с оптимизацией производственных процессов или стандартизацией производства. То есть, производителям авто проще, быстрее и дешевле монтировать ручку над сиденьем во все модели авто, чем производить отделочные элементы для каждого отдельного случая. Напомним, на разных авторынках модели отличаются, например, расположением руля и другими особенностями комплектации.

Функция 3. Практическая

Некоторые производители авто интегрируют в ручки над сиденьем футляры для солнцезащитных или обычных очков.

Главное, чтобы идеи использования ручки над сиденьем не мешали процессу управления и не ограничивали видимость.

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