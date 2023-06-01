За какую неисправность авто забирают удостоверение: правило, о котором забывают водители

Вскоре в Украине заработает новая система прохождения техосмотра автомобилей, которая заставит автовладельцев тщательнее следить за состоянием своих транспортных средств. Между тем, водителям напоминают, что некоторые неисправности, обнаруженные во время проверки на дороге, могут стоить им не только штрафа, но и водительского удостоверения.

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OBOZREVATEL рассказывает о такой неисправности. Она создает опасность для всех участников дорожного движения, потому предусматривает суровое наказание.

Речь идет о вождении с неработающими габаритными огнями. Согласно действующим в Украине правилам дорожного движения, все водители обязаны проверять исправность своих транспортных средств перед началом поездки и своевременно устранять проблемы.

Так, если лампочка вышла из строя во время поездки и водитель не успел узнать, это не считается административным правонарушением. Наложенный в таком случае штраф считается незаконным и может быть обжалован. Но в таком случае у водителя возникает обязанность немедленно устранить этот дефект.

Если водитель игнорирует проблему и продолжает создавать повышенный риск на дороге, он может быть наказан более строго. В частности, Патрульная служба имеет полномочия не только выписать водителю штраф, а в отдельных случаях даже лишить его водительского удостоверения на срок до шести месяцев.

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