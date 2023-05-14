В Украине могут заставить некоторых водителей пересдавать экзамены по вождению: озвучены детали и сроки

Реформа системы выдачи водительских удостоверений в Украине для водителей обернется необходимостью периодически сдавать экзамены на права. Им придется подтверждать свою квалификацию через определенный период времени, который составляет от 10 до 15 лет.

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Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко. По ее словам, в первую очередь, перед такой необходимостью предстанут работники транспортных компаний.

Точный период пересдачи определит Верховная Рада, когда примет все соответствующие изменения в законодательство. Что касается водителей, профессионально занимающихся перевозками, они будут подтверждать свои навыки каждые 5 лет. Это отвечает требованиямк водителям, работающих в Европейском Союзе.

Ранее также сообщалось, что вскоре водители смогут сдавать экзамены на права в любом удобном для них сервисном центре МВД, независимо от места, где они учились в автошколе. Так же удостоверение можно получить в том СЦ, где это удобно.

Реформу в сфере выдачи водительских удостоверений в Украине проведут, чтобы избавиться от коррупции. Если все запланированные изменения будут успешно введены, "купить" права станет практически невозможно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменится количество разрешенных попыток сдачи на права в рамках этой реформы.

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