Водителям напомнили, с каким водительским удостоверением можно въезжать в Украину

Въезд на территорию Украины в собственном транспортном средстве для иностранных граждан разрешен при наличии водительского удостоверения, признанного в Украине. В случае отсутствия такового необходимо наличие документа международного образца.

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О возможных нарушениях в этом вопросе напомнил Дорожный адвокат. Управление транспортным средством без соответствующего удостоверения влечет за собой штраф в размере 3400 грн. И 40 800 грн в случае повторного нарушения.

Также полиция может временно задержать транспортное средство (заблокировать или отправить на специальную площадку для хранения), если оно мешает дорожному движению или создает угрозу безопасности дорожному движению.

С каким удостоверением иностранцы могут перемещаться в Украине за рулем:

с удостоверением по образцу Международной конвенции о дорожном движении 1968 года (Венская конвенция);

с международным удостоверением и удостоверением иностранного государства, которое не соответствует Международной конвенции о дорожном движении, но записи в котором продублированы буквами латинского алфавита.

Венская конвенция определяет формат и вид водительского удостоверения, стандартизирует его цвета и категории вождения. Записи в нем вносятся буквами латинского алфавита, документ имеет срок действия.

Удостоверения таких стран, как Австралия, Индия, Канада, США, Япония не соответствуют Конвенции. Поэтому их резиденты должны также предоставлять международное водительское удостоверение.

OBOZREVATEL ранее напоминал о нарушении в летнее время года, за которое предусмотрен штраф.