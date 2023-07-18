Водителя оштрафовали на 30 000 евро за махинацию с грузовиком

Водителя грузовика оштрафовали на 30 000 евро и назначили тюремный срок за махинации с GPS-оборудованием транспортного средства. Если конкретнее, к наказанию привели последствия его действий.

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О результате расследования сообщило Leprogres. Нарушение обнаружили благодаря аэропорту Лиона Сент-Экзюпери во Франции. Администрация обратилась в полицию, чтобы вычислить нарушителя.

Дело в том, что во Франции запрещено частное использование мощных так называемых глушилок GPS, которые создают слишком сильные помехи и мешают работе определенных отраслей. Авиация – одна из таких.

В аэропорту Лиона заметили закономерность: каждое утро вблизи территории аэродрома возникают сильные помехи. Специальная рейдовая бригада с помощью специфического оборудования обнаружила источник. Им оказался грузовик, который по утрам проезжал мимо аэропорта.

Водитель использовал глушилку GPS в тот момент, когда ему хотелось отклониться от рабочего маршрута, чтобы избежать контроля со стороны своего руководства, которое следит за местоположением корпоративного транспорта с помощью треккеров.

Теперь – штраф 30 000 евро и полгода тюремного заключения.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о важном нарушении, которое можно совершить на дорогах Украины во время летней жары. Это приведет к штрафу.