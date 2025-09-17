В Украине появится электромобиль Chery FX: в чем особенность новинки

Автопроизводитель CHERY продолжает расширять линейку экологического транспорта и вскоре на украинском рынке появится абсолютно новый электрический автомобиль – CHERY FX. Этот компактный электрокроссовер отличается современной эстетикой и инновационными решениями, создавая новый уровень комфорта для ежедневных поездок.

Мощность и эффективность

Новый CHERY FX оснащен электродвигателем мощностью 201 л.с. и батареей емкостью 61 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 430 км на одном заряде. Передний привод (FWD) и высокий уровень энергоэффективности делают эту модель идеальным выбором для города и путешествий.

Размеры и комфорт

Компактные габариты электрокроссовера – 4424 x 1830 x 1588 мм, колесная база 2630 мм – обеспечивают маневренность в городских условиях, сохраняя при этом просторный салон и комфорт для водителя и пассажиров.

Выход электрического CHERY FX подтверждает стремление CHERY сделать электромобили доступными для широкого круга водителей, сочетая экологичность, экономичность и комфорт.

Этот электрический кроссовер станет отличным выбором для тех, кто ищет современность и прогрессивные технологии. Следите за дополнительными новостями на нашем сайте относительно первой поставки новинки в Украину уже этой осенью.

