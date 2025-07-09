В Украине официально представили JETOUR X50: что известно об автомобиле и какая цена

Компания JETOUR официально представила на украинском рынке новинку – кроссовер JETOUR X50, объединивший в себе современный дизайн, технологичность и оптимальное соотношение цены и качества.

Видео дня

Новый JETOUR X50 отличается смелым и узнаваемым стилем. Экстерьер автомобиля выполнен в динамичном дизайне с акцентом на мощную переднюю часть с хромированной решеткой радиатора и стильными LED-фарами. Благодаря гармоничным пропорциям кузова кроссовер выглядит солидно и современно.

JETOUR X50 представлен в двух комплектациях. Версия Luxury (Лакшери) оснащена 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Комплектация Premium (Премиум) имеет 1.5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 147 л.с., работающий с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Такая комбинация обеспечивает хорошую динамику и экономичный расход топлива как в городе, так и во время загородных поездок.

В Украине JETOUR X50 доступен по конкурентным ценам: Luxury с механической КПП стоит 690 000 грн, а Premium с роботизированной коробкой DCT – 780 000 грн, что делает модель привлекательной в сегменте городских кроссоверов.

Особое внимание разработчики уделили системам безопасности. JETOUR X50 имеет комплекс современных решений, включая: ABS и EBD, систему помощи при старте на подъеме (HHC), систему контроля стабильности (ESP), камеру заднего вида с динамическими подсказками, передние и боковые подушки безопасности. Благодаря этим технологиям кроссовер отвечает всем современным требованиям безопасного вождения.

Кроме того, каждый владелец авто получает 5 лет (60 месяцев) или 150 000 км гарантии, что подтверждает уверенность производителя в качестве своей продукции. Посетите официальных дилеров JETOUR в Украине и откройте для себя новые возможности вместе с X50.