В Украине изменят порядок сдачи практического экзамена на права: есть хорошая новость

Согласно действующему в Украине порядку получения водительского удостоверения, ученик, прошедший теоретический курс, имеет только три попытки, чтобы сдать практический экзамен. После трех провалов возникает необходимость снова изучать теорию. В скором времени этот порядок изменится в более удобную для граждан сторону.

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Как объяснил руководитель Главного сервисного центра МВД Николай Рудык, желающие получить права смогут сдавать практику неограниченное количество раз, но с одним условием. Повторять экзамен можно будет только в течение двух лет с момента окончания автошколы – пока действует свидетельство о прохождении теоретического курса.

И это не все усовершенствования, которые вскоре введет МВД. Так оформить талон предварительной записи на практический онлайн-экзамен можно будет, не посещая территориальный сервисный центр МВД. Форма записи появится на сайте Главного сервисного центра МВД.

Также претендентам на водительское удостоверение дадут больше времени на обжалование решения экзаменатора. После введения изменений срок получения видеозаписи и отрицание результатов экзамена составит 30 дней.

Изменения в процессе сдачи экзаменов на права произойдут в рамках реформы сервисных центров МВД, которая в большей степени завершится до конца этого года. Стартовать реформа должна уже летом. Одна из целей изменений – искоренить коррупцию в процессе получения водительского удостоверения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменят процедуру экзаменов на права в Украине и почему сдать их станет труднее.

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