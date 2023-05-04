В Украине будет труднее получить водительские права: как изменят работу автошкол

Министерство внутренних дел Украины заявило, что намерено окончательно преодолеть коррупцию при сдаче экзаменов на водительские права. Для этого, в частности, с июля текущего года будут введены изменения в работе сервисных центров МВД.

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Об этом "Интерфакс-Украина" рассказал глава министерства Игорь Клименко. И подробнее познакомил с нововведениями, которые ждут украинцев через несколько месяцев.

По словам министра, одним из самых неотложных вопросов является чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на право вождения автотранспорта. Поэтому в МВД решили минимизировать шансы получить права без надлежащей сдачи экзаменов.

Для этого украинцам планируется предоставить возможность самостоятельно или с репетитором изучать Правила дорожного движения – без необходимости посещать автошколу. А главный упор в МВД планируют сделать на прозрачности сдачи экзаменов. Для этого до конца этого года классы, где сдают теоретические экзамены на права, оборудуют камерами слежения. Каждого участника экзамена будут идентифицировать по лицу во избежание злоупотреблений.

Изменения будут введены и для практических экзаменов. До конца года почти 150 автомобилей, на которых проводятся испытания желающих получить водительское удостоверение, планируют оборудовать камерами с углом обзора 360 градусов. Они будут следить за учеником и инструктором во время экзамена, чтобы исключить подсказки и другие злоупотребления. Также на автомобиле поставят трекеры для отслеживания движения по маршруту и аппаратуру для записи разговоров в салоне.

Чтобы у работников, ответственных за эти экзамены, не возникло желания обойти новые ограничения, Клименко пообещал создать при МВД специальное мониторинговое подразделение, которое будет проверять все жалобы на случаи коррупции. Также персонал сервисных центров проверят на благонадежность и сменят часть менеджмента.

Кроме того, МВД планирует сократить втрое количество СЦ. "Мы провели аудит работы центров: сейчас их в Украине 148, а после оптимизации будет 55 таких пунктов", – рассказал министр. Он также назвал целью своего ведомства предоставить возможность каждому гражданину в случае необходимости обжаловать действия работников сервисных центров, в том числе тех, кто проводит теоретические и практические экзамены.

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