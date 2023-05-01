В Украине изменили процедуру перерегистрации авто: как проходит теперь

Война, которую принесли в нашу страну россияне, внесла немало коррективов в повседневную жизнь украинцев. Одним из крупных изменений после начала полномасштабного вторжения стала новая процедура перерегистрации автомобилей.

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Об этом изданию Avtosota рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык. Экспертная служба МВД отделила процедуру перерегистрации от процесса регистрации в сервисном центре.

До того, как изменения были введены, граждане, чтобы изменить регистрацию транспортного средства, должны были посетить СЦ МВД и Экспертную службу МВД, а затем снова обратиться в Сервисный центр МВД. Обновленные правила упростили данную процедуру.

Теперь продавец авто сначала обращается в Экспертную службу МВД. Следующим шагом он вместе с покупателем или их представители вместе приходят в сервисный центр МВД. Также теперь появилась возможность проводить экспертизу в одном городе, а регистрировать автомобиль – в другом. Чиновники утверждают, что обновленная процедура преследует цель проверки подлинности идентификационных номеров автомобиля и регистрационных документов.

Для оформления договора купли-продажи стороны должны посетить Сервисный центр МВД. Когда перерегистрация на нового владельца будет завершена, новый хозяин авто может получить новое свидетельство о регистрации автомобиля на свое имя и новые номерные знаки в тот же день.

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