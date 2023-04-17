С мая отменяют одно из ограничений для водителей: что можно будет делать на дороге

В Украине летняя и зимняя редакция правил дорожного движения несколько отличается. И уже с 1 мая 2023 года для водителей будет снято одно из зимних ограничений.

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Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о требовании включать дневные ходовые огни и другие осветительные приборы. Как поясняет пункт 9.8 ПДД, в период с 1 мая по 1 октября оно отменяется. На зимний период документ требует, чтобы во время передвижения за пределами населенных пунктов на автомобилях горели огни даже днем. Это правило распространяется на все виды транспортных средств, включая двухколесные.

Также в холодное время года от водителей требуют включать дальние или противотуманные фары, если они не слепят встречных участников движения. Требование было введено в соответствии с типичными погодными условиями и из-за сокращения светового дня. Как только устанавливается ясная погода и день становится достаточно продолжительным, его отменяют.

Другие нововведения для водителей в Украине в 2023 году

С начала года вступил в силу новый механизм расчета сбора в Пенсионный фонд при регистрации авто. Теперь размер выплаты привязали к прожиточному минимуму.

Также процедуру сдачи экзаменов на право вождения транспортного средства сделали более современной. Так верификацию людей, сдающих этот экзамен, возложили на камеры с функцией распознавания личности. Их размещают на входе в класс, где проходит теоретическая часть экзамена.

Планируется также увеличить для водителей срок уплаты штрафа за нарушение ПДД. С момента вручения постановления он составляет 10 суток, а вырастет до 15 суток. Кроме того, будут установлены общие сроки для принудительного исполнения постановления.

А вот наказание за превышение скорости ужесточат. Так водителя, который нарушит лимит в 50 км/ч в пределах населенного пункта, могут лишить права вождения на 3-6 месяцев.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о процедуре наказания водителя за непрохождение техосмотра.

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