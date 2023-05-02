Когда нужно заменить права: напоминание для водителей

Порой нам бывает необходимо заменить документы. Скажем, когда старые испортились или в случае изменения паспортных данных, таких как фамилия, имя или отчество. Одними из первых необходимо заменить водительские права.

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И в Главном сервисном центре МВД напомнили, как действовать именно в таком случае. Правоохранители напоминают – в таком случае водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней.

Сделать это можно двумя способами: обратившись в любой сервисный центр МВД или воспользовавшись Электронным кабинетом водителя онлайн.

Что нужно, чтобы заменить права в сервисном центре

Для обращения в СЦ необходимо подготовить следующий пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

имеющееся удостоверение водителя;

документ, подтверждающий изменение персональных данных;

медицинскую справку (на момент действия военного положения медицинская справка необязательна).

В таком случае услуга будет стоить около 270 гривен. А срок предоставления услуги должен составить один рабочий день.

Заказ нового удостоверения онлайн

Чтобы заменить права онлайн, необходимо использовать Электронный кабинет водителя, где в соответствующей форме заполнить все поля. Также к заявлению придется прикрепить скан-копии всех необходимых документов. Также онлайн нужно будет оплатить стоимость услуги и выбрать удобный способ получения нового удостоверения.

Скан-копии каких документов понадобятся:

паспорт;

документ, подтверждающий изменение персональных данных;

медицинская справка (на момент действия военного положения медицинская справка необязательна).

Как можно получить новое водительское удостоверение и сколько это может стоить:

в отделении "Укрпочты" – ориентировочно 270 грн.за бланк и 294 грн за доставку;

курьерской доставкой – ориентировочно 270 грн за бланк и 294 грн за доставку;

в сервисном центре МВД – оплачивается только стоимость бланка, примерно 270 грн.

В таком случае обработка заявки займет 10 рабочих дней. А еще примерно 5 дней уйдет на доставку нового документа.

В МВД также напомнили, что во время действия военного положения существует упрощение режима использования просроченного водительского удостоверения. Лицо, срок действия документа которого истек, допускается к управлению транспортными средствами. Заменить права можно после отмены военного положения. Также можно обратиться за этой услугой в любой сервисный центр МВД.

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