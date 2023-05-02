Когда нужно заменить права: напоминание для водителей
Порой нам бывает необходимо заменить документы. Скажем, когда старые испортились или в случае изменения паспортных данных, таких как фамилия, имя или отчество. Одними из первых необходимо заменить водительские права.
И в Главном сервисном центре МВД напомнили, как действовать именно в таком случае. Правоохранители напоминают – в таком случае водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней.
Сделать это можно двумя способами: обратившись в любой сервисный центр МВД или воспользовавшись Электронным кабинетом водителя онлайн.
Что нужно, чтобы заменить права в сервисном центре
Для обращения в СЦ необходимо подготовить следующий пакет документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- имеющееся удостоверение водителя;
- документ, подтверждающий изменение персональных данных;
- медицинскую справку (на момент действия военного положения медицинская справка необязательна).
В таком случае услуга будет стоить около 270 гривен. А срок предоставления услуги должен составить один рабочий день.
Заказ нового удостоверения онлайн
Чтобы заменить права онлайн, необходимо использовать Электронный кабинет водителя, где в соответствующей форме заполнить все поля. Также к заявлению придется прикрепить скан-копии всех необходимых документов. Также онлайн нужно будет оплатить стоимость услуги и выбрать удобный способ получения нового удостоверения.
Скан-копии каких документов понадобятся:
- паспорт;
- документ, подтверждающий изменение персональных данных;
- медицинская справка (на момент действия военного положения медицинская справка необязательна).
Как можно получить новое водительское удостоверение и сколько это может стоить:
- в отделении "Укрпочты" – ориентировочно 270 грн.за бланк и 294 грн за доставку;
- курьерской доставкой – ориентировочно 270 грн за бланк и 294 грн за доставку;
- в сервисном центре МВД – оплачивается только стоимость бланка, примерно 270 грн.
В таком случае обработка заявки займет 10 рабочих дней. А еще примерно 5 дней уйдет на доставку нового документа.
В МВД также напомнили, что во время действия военного положения существует упрощение режима использования просроченного водительского удостоверения. Лицо, срок действия документа которого истек, допускается к управлению транспортными средствами. Заменить права можно после отмены военного положения. Также можно обратиться за этой услугой в любой сервисный центр МВД.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась в Украине процедура перерегистрации авто.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.