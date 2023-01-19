В сети показали одно из первых авто в Киеве. Фото

Можно без преувеличения сказать, что с изобретением автомобиля началась новая эпоха в истории человечества. Научно-технический прогресс конца XIX – начала XX века изменил мир.

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Отправной точкой стало изобретение паровой тяги. Уже потом наступил период первых двигателей внутреннего сгорания, полных приводов, системы впрыскивания топлива, ручных тормозов и коробок.

С именем Карла Бенца связывают начало эры автомобильных технологий. Этот немецкий инженер считается изобретателем современного автомобиля. Интересно, что название "дизельный" двигатель связано с его создателем Рудольфом Дизелем.

На территории Украины первое авто появилось в Одессе. Новинку приобрел себе Василий Навроцкий, редактор "Одесского листка".

В сети же появились раритетные фото одного из первых автомобилей в Киевской области. Свидетельства опубликованы лишь в 2019 году в книге "Как я их помню" Галины фон Мекк, дочери состоятельного барона Николая фон Мекка. Это была германская машина марки Daimler Phoenix 8HP. По всей видимости, фотография сделана в 1898 году в селе Копылов Макаровского района Киевской области. На ней изображена летняя усадьба фон Мекков, за рулем сидел сам барон.

Daimler Phoenix 8HP фон Мекки вряд ли был первым автомобилем, появившимся в Киевской области. Годом ранее, в 1897 году, в газете "Киевлянин" вышла восторженная статья, в которой очевидцы рассказывали о том, как на улицах Подола впервые увидели авто.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Chevrolet представил первый гибридный полноприводный Corvette.

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