Chevrolet представил первый гибридный полноприводный Corvette

Американская компания Chevrolet подготовила подарок для всех поклонников Corvette. Впервые в 70-летней истории культовой модели компания будет серийно выпускать полноприводную электрифицированный вариант спорткара.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первый eAWD Corvette E-Ray получил в свое распоряжение гибридный силовой агрегат. Он состоит из хорошо известного бензинового 6,2-литрового атмосферного мотора LT2 Small Block V8 и вспомогательного электромотора, который приводит в движение переднюю пару колес.

ДВС развивает мощность 495 л.с., а еще 160 л.с. добавляет электродвигатель. Питание для последнего обеспечивает компактная батарея емкостью 1,9 кВтч, расположенная между сидениями. Суммарная мощность гибрида достигает 655 л.с. Реализовать потенциал силового агрегата помогают 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и система полного привода. Благодаря мощному силовому агрегату разгон до первой "сотни" занимает всего 2,5 секунды. Это самый быстрый Corvette в истории модели.

Батарея подзаряжается исключительно от системы рекуперации энергии при движении и торможении. В режиме Stealth Mode автомобиль способен двигаться исключительно на электротяге со скоростью до 72 км/ч. В стандартную комплектацию вошли карбоно-керамические тормоза Brembo, регулируемая адаптивная подвеска Magnetic Ride 4-й генерации, 20- и 21-дюймовые диски с резиной Michelin Pilot Sport 4S. Кузов новинки немного шире стандартного Corvette Stingray. За безопасность отвечают многочисленные электронные помощники, включая системы контроля рядности и предотвращения выезда из полосы, система предотвращения фронтального столкновения с функцией автоматического экстренного торможения.

Для снижения расхода топлива новинка оснащена системой Active Fuel Management, которая отключает половину цилиндров при низких нагрузках. Кроме того, водитель имеет в своем распоряжении 6 режимов работы силового агрегата для разных дорожных условий: Tour, Sport, Track, Weather, My Mode и Z-Mode. Также есть специальный режим Charge+, который позволит максимально эффективно использовать тяговую батарею.

Новинка будет доступна в двух вариантах кузова – тарга со съемной жесткой крышей и кабриолет. По предварительным данным стоимость Corvette E-Ray будет начинаться с $104295. Это существенно превышает стоимость базовой версии восьмого поколения Corvette ($64500), но всего на $1005 дороже топовой версии Z06.

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