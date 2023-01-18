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Chevrolet представил первый гибридный полноприводный Corvette

Сергей Иванов
Новости
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Chevrolet представил первый гибридный полноприводный Corvette

Американская компания Chevrolet подготовила подарок для всех поклонников Corvette. Впервые в 70-летней истории культовой модели компания будет серийно выпускать полноприводную электрифицированный вариант спорткара.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первый eAWD Corvette E-Ray получил в свое распоряжение гибридный силовой агрегат. Он состоит из хорошо известного бензинового 6,2-литрового атмосферного мотора LT2 Small Block V8 и вспомогательного электромотора, который приводит в движение переднюю пару колес.

Chevrolet представил первый гибридный полноприводный Corvette

ДВС развивает мощность 495 л.с., а еще 160 л.с. добавляет электродвигатель. Питание для последнего обеспечивает компактная батарея емкостью 1,9 кВтч, расположенная между сидениями. Суммарная мощность гибрида достигает 655 л.с. Реализовать потенциал силового агрегата помогают 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и система полного привода. Благодаря мощному силовому агрегату разгон до первой "сотни" занимает всего 2,5 секунды. Это самый быстрый Corvette в истории модели.

Chevrolet представил первый гибридный полноприводный Corvette

Батарея подзаряжается исключительно от системы рекуперации энергии при движении и торможении. В режиме Stealth Mode автомобиль способен двигаться исключительно на электротяге со скоростью до 72 км/ч. В стандартную комплектацию вошли карбоно-керамические тормоза Brembo, регулируемая адаптивная подвеска Magnetic Ride 4-й генерации, 20- и 21-дюймовые диски с резиной Michelin Pilot Sport 4S. Кузов новинки немного шире стандартного Corvette Stingray. За безопасность отвечают многочисленные электронные помощники, включая системы контроля рядности и предотвращения выезда из полосы, система предотвращения фронтального столкновения с функцией автоматического экстренного торможения.

Chevrolet представил первый гибридный полноприводный Corvette

Для снижения расхода топлива новинка оснащена системой Active Fuel Management, которая отключает половину цилиндров при низких нагрузках. Кроме того, водитель имеет в своем распоряжении 6 режимов работы силового агрегата для разных дорожных условий: Tour, Sport, Track, Weather, My Mode и Z-Mode. Также есть специальный режим Charge+, который позволит максимально эффективно использовать тяговую батарею.

Новинка будет доступна в двух вариантах кузова – тарга со съемной жесткой крышей и кабриолет. По предварительным данным стоимость Corvette E-Ray будет начинаться с $104295. Это существенно превышает стоимость базовой версии восьмого поколения Corvette ($64500), но всего на $1005 дороже топовой версии Z06.

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