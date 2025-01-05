В каком порядке проедут автомобили? Тест на знание ПДД

Перекресток – это участок дороги, где соединяются две или более дороги. Требования к проезду перекрестков являются одними из важнейших в Правилах дорожного движения, поскольку именно на них чаще всего происходят ДТП.

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Если водитель находится на регулируемом перекрестке, он должен ориентироваться на сигналы светофора или регулятора. На таких перекрестках знаки приоритета не действуют. Если светофор выключен или работает в режиме мигания желтого сигнала, перекресток считается нерегулируемым.

Предлагаем проверить свои водительские знания с помощью простого теста. Вам нужно определить, какой из автомобилей на нерегулируемом перекрестке проедет его первым. Перед вами три автомобиля:

Водитель желтого находится на главной дороге и планирует поворачивать налево.

Водитель белого внедорожника тоже находится на главной дороге и двигается прямо.

Водитель грузовика планирует повернуть налево.

Вам нужно определить очередность проезда перекрестка. Чтобы правильно ответить, нужно ориентироваться на правила проезда нерегулируемых перекрестков. Они предполагают, что на перекрестке равнозначных дорог водитель должен пропустить приближающиеся справа транспортные средства, кроме случаев, когда организовано круговое движение.

На перекрестке неравнозначных дорог водитель, двигающийся по второстепенной дороге, должен пропустить движущиеся по главной транспортные средства.

Если перед перекрестком есть стоп-линия, водитель должен остановиться перед ней и пропустить другие транспортные средства.

Правильный ответ:

Первым перекресток проедет водитель желтого авто, затем внедорожник, последним проедет перекресток водитель грузовика, поскольку на его участке пути установлен знак "уступи дорогу".

Важно помнить:

Перед проездом перекресток всегда оценивайте дорожную обстановку и будьте готовы к неожиданным маневрам других водителей. Предпочитайте пешеходов, велосипедистов и других транспортных средств.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, но определить нужно было, определить, какой из авто проедет перекресток вторым.

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