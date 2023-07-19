Украинцы пытаются заработать на дешевых авто: результаты исследования

Результаты исследования показали, что цены на автомобили, которые выставлены на продажу на вторичном рынке в Украине, увеличились по итогам июня. Это значит, что наши водители пытаются увеличить заработок в случае перепродажи даже на дешевых б/у авто.

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Обзор провели в Институте исследований авторынка, где проверили 100 сайтов с объявлениями по продаже подержанных машин. Исследование показало, что в целом за первую половину 2023 года украинцы выставили на продажу б/у авто суммарно почти на 12 миллиардов долларов.

Непосредственно в июне обнаружено 255,5 тысяч объявлений о продаже авто на общую сумму 2,22 млрд. долларов. Эта сумма на 11% превышает итог июня 2022 года – желание украинских водителей повысить свои доходы от сделки очевидно.

Средняя цена выставленной на продажу машины за полгода составила $5400. При этом цифра за июнь выше – $5550.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о снижении цен на востребованные среди украинцев б/у автомобили из-за рубежа.