СИЗО Гамбурга имеет довольно красивое здание, как на свою неприятную функцию. Если оценивать только по этому, то среди всех подобных заведений, в которых я бывал, оно уверенно занимает второе место после здания управления ФСБ по Кировской области – там натуральный замок в стиле "английская готика" с башней, стрельчатыми окнами и зубцами на стенах. Но ФСБ и так придется дисквалифицировать из конкурса репрессивной архитектуры из-за читерства: если СИЗО Гамбурга с начала строилось именно как тюрьма, то фэнтезийный замок построил для себя в 1911 году купец-меценат Булычев. А в 1919 пришла ВЧК, выбросила Булычева на мороз, и с тех пор живет в его доме, периодически меняя название то на НКВД, то на КГБ, но всегда оставаясь собой. Поэтому здание ФСБ официально проиграло, а Гамбургская тюрьма выиграла. И это единственное хорошее, что можно о ней сказать.

Бо стоїть ця тюрма в Гамбурзі на Площі Чайковського, і останні два місяці в неї утримують українця Сергія Кузнєцова, якого по запиту Німеччини в листопаді 2025 видала Італія. Сергія звинувачують в підриві "Північного потоку" в вересні 2022. За версією німецького слідства саме Сергій очолював групу водолазів, які заклали вибухівку з таймером на російському газогоні. Про самі події і про німецьку версію ви можете прочитати у відкритих джерелах. Для нас головне що відбувається з Сергієм зараз, що ми можемо зробити для нього, і чому це потрібно не лише йому і його родині.

Сергій Кузнєцов після екстрадиції перебуває в режимі інформаційної ізоляції, який досягається тим, що його утримують у відділенні для терористів і "інших небезпечних осіб", хоча його підозра не включає насильницькі дії проти людей, а лише проти чужого майна. Телефонні дзвінки дружині і дітям не дозволяються "через відсутність технічних умов". Вільно спілкуватися він може лише зі своїми німецькими адвокатами. На його зустрічах з дружиною завжди присутні офіцери федеральній поліції з Берліну і перекладач, який синхронно тлумачить їм всі розмови. Так само з нами – адвокатами з України, які уповноважені представляти його в ЄСПЛ. Український консул вперше зміг побачити Сергя лише 14 січня.

Крім обмежень спілкування Сергію докучають побутові проблеми, які нам тлумачать "непорозуміннями" або "технічними причинами". Але всі вони настільки легко могли б бути вирішені за наявності бажання, що з кожним тижнем що проходить без змін, зростає впевненість, що їх створюють Сергію штучно. Перед усім їжа. Кузнєцов веган, на процесі по екстрадиції в Італії італійська прокуратура від імені Німеччини пообіцяла суду, що в разі видачи його дієтичні потреби поважитимуться. На практиці йому дають вегетаріанський обід один раз на добу, а сніданок і вечеря звичайні – хочеш їж, не хочеш не їж. Прогулянки у дворі година на добу – але його власне зимове взуття, яке приїхало з ним разом з Італії, все ніяк не видають зі складу: хочеш дихати повітрям, гуляй в січні капцях. Це може здаватися дрібницями, які не йдуть в порівняння з реальним катуванням в російському полоні. Але і Німеччина поки що не Ростовська область.

В нас з колегами є чітке враження, що через максимальну – нетипову для цей категорії справ – ізоляцію і через штучні обмеження на Сергія свідомо здійснюється саме тиск в тих межах, в яких він можливий в європейських умовах. Від Сергія очікують, що він дасть показання або підпише угоду про співпрацю, які підтвердили б, що "Північні потоки" було пошкоджено за наказом українського керівництва. Сергій відмовляється це робити, а в німецької прокуратури є лише півроку з моменту видачи, які спливають в травні. Час не на їхньому боці, якщо вони не отримують свідчення від Сергія або в інший спосіб не посилять свою позицію. Наразі слідству вистачило непрямих доказів на те, щоб суд погодив тримання під вартою як запобіжний захід. Але поріг входу в судовий процес по суті більш високий, і без зізнань обвинуваченого його важко подолати.

І це підводить нас до питання, який сенс справа Сергія Кузнєцова має для України в цілому. Німецьке суспільство ніколи не було єдиним в ставленні до нас і до нашої війниї. І до, і після лютого 2022 проросійська частина німецьких політиків шукали і знаходили варіанти як допомогти росіянам, і не в останню чергу – самім собі. Хоча останнім часом від багатьох німецьких посадовців, починаючи з канцлера, ми чули, що запуск "Північних потоків" був стратегічною помилкою і остаточно створив для Німеччини біль проблем, ніж плюсів, ті хто лобіював і цей газогін і ніші російські теми здебільш нікуди не поділися. На момент вибуху в вересні 2022 "Потік" не працював на постачання газу – в рамках своїх стратегічних маневрів Путін його тоді тимчасово зупинив. Але і в робочому і в зупиненому стані він залишався стратегічною російською зброєю, яку Німеччина сама допомогла створити, зарядити і націлити. Ані політичну, ані юридичну відповідальність за це ніхто з політиків і посадовців не поніс.

Тому засудження Сергія Кузнєцова має для них таке велике значення. З двох подій – запуску "Північного потоку" і його підриву – щось одне напевно було злочином, а друге, відповідно, корисною подією. Ми з вами розуміємо, що злочином проти України, Німеччини і Європи було перше, але якщо буде вирок німецького суду, який визнає, що злочином навпаки було друге – це певною мірою захистить тих посадовців, хто допомагав створити "Потік". Одночасно це дасть Путіну і його європейським друзякам привід включити рахунок за знищення газогону в остаточних баланс розрахунку, в тому числі навколо заморожених російських активів. Росія і її друзі зацікавлені в засудженні Кузнєцова і через нього України. Ми з вами зацікавлені в його ефективному захисті і найскорішому звільненні з будівлі на Площі композитора Чайковського.

Наразі наші сигнали про ситуацію Сергія взяли в роботу український омбудсмен і консули. Ймовірно це буде тривала справа і найближчим часом я ще напишу про нашу роботу. Для більш ефективної взаємодії з нашими державними органами нам був би корисний розголос ситуації. Долучайтесь хто хоче і може.