Для украинцев подешевели популярные б/у автомобили

В Украине наибольшей популярностью пользуются б/у автомобили из США. Там эксперты зафиксировали снижение цен на вторичном рынке. Значит, украинские водители сумеют сэкономить на покупке транспортного средства.

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Исследование провели американцы из iSeeCars. Специалисты выяснили, что за год цены на подержанные машины в США снизились на 3,6%. Для анализа рассмотрели более 1,8 миллиона продаж б/у авто на территории страны.

Интересно, что прежде на вторичном рынке транспортные средства дорожали. На это в большей степени оказывали влияние "пандемические" факторы, как, например, нехватка комплектующих и отложенный спрос на новые автомобили. Они начали расти в цене, это отразилось и на вторичном рынке, когда многие покупатели отказались тратить больше денег на покупку новой машины.

Теперь цены стабилизировались. Да и рынок топлива выравнялся. Это привело к снижению цен на б/у электромобили. Также влияние оказали крупные скидки на новые Tesla. Так, снижение цен на электрокары с пробегом зафиксировано на уровне 30% за год.

Какие б/у авто подешевели больше всего:

Tesla Model 3 (-30,5%). Tesla Model X (-21,3%). Nissan Leaf (-19,2%). Tesla Model S (-19%). Range Rover (-18,5%). Range Rover Velar (-17,5%). Land Rover Discovery (-16,8%). Hyundai Ioniq Hybrid (-16,2%). Jaguar E-Pace (-16,2%). BMW 5 Series PHEV (-15,5%).

Это значит, что теперь купить б/у авто из Америки можно дешевле. Для украинских автомобилистов это хорошая новость.

OBOZREVATEL ранее сообщал об автомобилях, которые в Украине лучше не покупать. С ними могут возникнуть проблемы в ходе ремонта.