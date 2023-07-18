Toyota готовит доступную модель для молодежи эпохи NFS

Toyota сконцентрировала внимание на молодых покупателях. Для них готовят доступный спортивный автомобиль, который понравится фанатам гоночных игр серии NFS. Появились детали о Toyota GR86 следующего поколения.

Видео дня

Новая машина придет на смену модели, которую ранее в компании разрабатывали совместно с Subaru. Но, по информации The Drive, на этот раз Toyota самостоятельно сконструирует автомобиль.

Новая Toyota GR86 сейчас находится на раннем этапе разработки. Поэтому внешность модели еще не готова. Японский журнал BestCarWeb подготовил свои варианты дизайна, именно это изображено на эскизах.

Машина сохранит заднеприводную компоновку, но впервые получит тубромотор – трехцилиндровый объемом 1,4 л. Кажется, это немного, однако ДВС будет трудиться в составе гибридной силовой установки. Суммарная отдача составит 300 л.с.

Среди молодежи (особенно в Японии и США) развита культура тюнинга спортивных моделей Toyota. Эта участь наверняка не обойдет стороной и новинку. Но ждать дебюта придется до 2028 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Toyota также готовит самую мощную модель в своей истории. Автомобиль получится дорогой и быстрый, а разработку ведут совместно с BMW.