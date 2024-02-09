Практическая элегантность и безопасность: как выглядит новый Subaru Crosstrek и в чем его изюминка

Редакция OBOZ.UA получила на тестирование новый Crosstrek – самый доступный кроссовер от японского бренда Subaru в Украине. Предыдущее поколение этой модели было известно в Украине под названием Subaru XV, но теперь обновленный автомобиль доступен на нашем рынке под новым названием.

Авто теперь имеет обновленный дизайн и передовые технологии, но возникает вопрос – можно ли считать его совершенно новым поколением Subaru, или это лишь усовершенствование XV?

От XV до Crosstrek

Бренд Subaru имеет интересную автомобильную историю, а его владельцы регулярно входят в топ-10 по уровню удовлетворенности. Это свидетельствует о высокой оценке бренда, который делит четвертое место с BMW по этой характеристике.

История кроссовера начинается от модели Subaru Impreza с 90-х годов. Из этого базового каркаса в 2011 году возникла Subaru Impreza XV – своеобразная "приключенческая" кросс-версия Impreza. Перейдя через несколько поколений, в 2023 году авто получило новое название – Subaru Crosstrek, оставаясь при этом глубоко модернизированной версией предшественника, а не совершенно новым поколением. И знаете, их продали только в США в 2022 году 150 тыс. единиц.

Дизайн

Несмотря на изменения в панелях кузова, у модели явно остаются узнаваемые черты от предшественника Subaru XV. Изысканные стилистические изменения выделяются, оставляя другие аспекты практически неизменными.

С новой решеткой и тонкими светодиодными фарами автомобиль приобрел новый эффектный вид. Пластиковая защитная накладка и рейлинги на крыше придают автомобилю характер, согласуясь с защитными элементами над колесами и порогами. Однако эти массивные пластиковые накладки на колесных арках и бампере дают еще и улучшенную аэродинамику. Все через специальные дефлекторы по отводу потока через воздуховоды в переднем и заднем бамперах и накладках на крыльях.

Габариты Subaru Crosstrek – 4480 x 1800 x 1580 мм при длине колесной базы 2670 мм. Заявленный клиренс в авто – 220 мм.

Салон

В Украине продают две комплектации – топовая Premium и Active.

Интерьер топовой версии Subaru Crosstrek украшен кожей с перфорацией. На торпеде и дверных панелях используется почти не царапающийся фактурный пластик. Серебряная нить на сиденьях подчеркивает статус модели.

Водительское кресло снабжено электроприводом, а рулевая колонка регулируется в двух плоскостях. Разработчики постарались на славу – и само сиденье водителя имеет удобную форму и развитую боковую поддержку. На панели между сиденьями нашлось место для подлокотника, двух подстаканников разной глубины и кнопок подогрева передних сидений и электронного ручника.

За селектором коробки – ниша для телефона с системой беспроводной зарядки. Имеются usb и type-C выходы и традиционный ''прикуриватель''. Аналогичные зарядные выходы для пассажиров.

Водительская посадка высокая, однако для осмотра правой стороны дороги все-таки расположение салонного зеркала и системы камер закрывает водителю правую сторону авто. Это вроде бы и несущественно, но раздражает при интенсивном движении в городе...

Чувство простора в салоне достаточно хорошее и удобное для дальних путешествий. Для большего удобства для задних пассажиров предусмотрены собственные дефлекторы вентиляции, есть откидной центральный подлокотник. Также установлены USB-порты для подключения гаджетов, два подстаканника.

Значительный апгрейд начинается с разной электроникой и большим 11,6-дюймовым сенсорным экраном. Через монитор можно управлять музыкой, климатом и дополнительными функциями. Также здесь выводятся показатели температуры масла, охлаждающей жидкости или даже уровень давления на педаль газа. Это все выведено как отдельные иконки.

Расположение главного экрана под углом к водителю не отвлекает от дороги. Дисплей позволяет формировать и выводить ярлыки к наиболее востребованным функциям. Но в Subaru не забыли о любителях кнопок и крутилок – для управления аудиосистемой, температурой и радио все-таки предусмотрены физические переключатели. Фактически компания отвечает на моду сенсорных дисплеев, но не превращает торпеду авто в один сплошной экран. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto с wi-fi.

В Subaru все-таки отдали дань классике и установили физические спидометры и тахометры, показатели уровня горючего и температуры.

Багажник тоже не может похвастаться суперпространством. Он всего имеет объем в 315 литров, однако сделан практичным. В нем ровный и плоский пол, есть две глубокие боковые ниши. Спинки задних кресел складываются в ровную поверхность, поэтому можно перевозить длинные вещи. И, что важно, – у кроссовера есть запасное колесо, а не ремкомплект, как у большинства современных авто.

Двигатель

Crosstrek оснащен 2-литровым оппозитным бензиновым двигателем Boxer (156 л.с. – Ред.). Это один из самых надежных атмосферных двигателей в мире. И это единственный двигатель, который сейчас доступен для нас при покупке.

Однако в паре с вариатором разогнать автомобиль до заявленных 100 км за 10,6 с не так и легко. Да, авто достаточно быстро стартует с места, одна машина все-таки имеет секундную задержку. Чтобы набрать их – двигатель надо "крутить". Автомобиль дает возможность переключить режимы езды, которые улучшат чувствительность педали газа, и машина значительно лучше себя почувствует на дороге. И знаете, этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно в дорожном потоке.

Благодаря системе симметричного полного привода Subaru расход топлива составляет 6 л/100 км на трассе, 9,4 л/100 км в городе и 7,2 л/100 км в смешанном цикле.

Однако ездя по Киеву, уложиться в заявленные 9,4 л/км так и не удалось. Реальный расход получился 10,5 л на 100 км.

Управляемость

Автомобиль очень четко реагирует на движения руля, подвеска съедает большинство попадающихся на пути неровностей. Машина твердо стоит на дороге и легко входит в повороты, точно прописывая заданную траекторию. Для сложных дорог есть дополнительные режимы снег/грязь и глубокий снег/грязь в системе X-Mode.

Еще одна фишка авто – система безопасности EyeSight, расположенная у зеркала заднего вида. Она выявляет потенциальные опасности перед автомобилем подобно человеческим глазам. Она отслеживает перемещение объектов на дороге, оптимизирует работу круиз-контроля, следит за дорожной разметкой и полосами движения.

Комплектации и цены

Subaru Crosstrek Active: система курсовой устойчивости, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, бесключевой доступ, мультимедийная система с вертикальным 11,6-дюймовым дисплеем, фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные боковые шторки безопасности, подушка безопасности для водительских колен и центральная подушка безопасности передних сидений, датчики света и дождя, LED-фары и адаптивный свет, комплекс систем безопасности EyeSight, камера заднего вида, отделка сидений тканью, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски и др.

Версия Subaru Crosstrek Premium дополнительно предлагает кожаный салон, электропривод водительского сиденья, люк с электроприводом, подогрев руля, двухрежимную систему X-Mode, камеры кругового обзора 360, задний центральный подлокотник с подстаканниками, 18-дюймовые колесные диски.

Цена на Active стартует от 1 198 200 грн, цена на Premium – от 1 373 100 грн.

Спасибо компании "СОДЖИТЗ АВТО УКРАИНА" за предоставление авто на тест-драйв.