Легенда в 10-м поколении: тестируем Honda Civic

Актуальное для украинского рынка десятое поколение Honda Civic можно смело назвать одним из лучших представителей своего класса. Среди неоспоримых достоинств модели – высокий уровень ездового комфорта, просторный салон и отточенная управляемость. И это еще не все…

Команда АвтоОбоза с большой неохотой расставалась с тестовым экземпляром седана Civic. Но обо всем по порядку.

Седан Honda Civic появился в Украине достаточно давно, но несмотря на это автомобиль не перестает удивлять. И начнем, как всегда с внешних данных. За время теста мне неоднократно задавали вопрос по поводу того, что это за модель, и когда я говорил, что этот Civic в кузове седан, удивлялись его размерам и респектабельному дизайну. Да, глядя на стремительный профиль кажется, что это фастбек, но нет… доступ в багажник обеспечивает привычная крышка без стекла.

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Дизайн модели выглядит привлекательно и современно. Черный глянец удачно контрастирует с хромированными деталями отделки. А форма головных фар и задних фонарей подчеркивают динамичный стреловидный силуэт. Даже когда автомобиль неподвижен, создается впечатление, что он вот-вот сорвется с места и умчится в сторону горизонта. Кроме того, пропорции и общая стилистика модели создают ощущение, что это машина более высокого класса.

Внутри больше, чем снаружи

В интерьере Honda Civic все подчинено идее активного драйва. Низкая посадка, сиденья с развитой боковой поддержкой, "пухлый" трехспицевый руль и удобное расположение рычага автоматической трансмиссии настраивают на соответствующий лад. Добавим к этому цифровую шкалу приборов, главным элементом которого является тахометр.

Водителя и переднего пассажира разделяет высокий центральный тоннель с подстаканниками и широким сдвижным подлокотником. В его недрах скрывается вместительное отделение для мелочей. Оригинально организовано место под торпедой. На верхнем "ярусе" находится отделение для смартфона, а ниже расположена еще одна ниша, на торцевой панели которой розетка, порты HDMI и USB.

Новая информационно-развлекательная система оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Интерфейс и алгоритм работы прост и понятен. Ниже расположился новый блок управления климатом, который управляется обычными цилиндрическими контроллерами. Дизайнерам интерьера удалось найти разумный компромисс между миром "цифры" и простотой аналоговых решений.

Сзади для двоих пространства более чем достаточно. О том, что третий здесь не то чтобы лишний, но вряд ли желанный, свидетельствует форма подушки заднего дивана. Хотя, при необходимости третьему пассажиру здесь, конечно же, найдется место.

Спинка складывается в пропорции 40/60, так что можно перевозить длинномеры. Сложить каждую из двух спинок можно прямо из багажника с помощью специальных рычажков. Объем багажного отделения достигает 519 литров. Под полом нашлось место для "докатки" и комплекта необходимого в дороге инструмента.

Скучно не будет!

Под капотом модели располагается атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра. Он имеет в своем арсенале 125 л.с. мощности и 152 Нм крутящего момента. Он работает в паре с модернизированным вариатором. Казалось бы, всего 125 "лошадок", но ощущения такие, словно их значительно больше. Но больше всего в этом автомобиле поражают настройки подвески и рулевого управления. Автомобиль очень четко реагирует на движения руля, а полностью независимая подвеска всех колес со стойками McPherson спереди и "многорычажкой" сзади "съедает" большинство неровностей, попадающихся на пути. Машина твердо стоит на дороге и легко входит в повороты, точно прописывая заданную траекторию. Находится за рулем Honda Civic очень приятно. Не зря об управляемости этой модели ходят легенды.

Комплектации и цены

На украинском рынке седан Honda Сivic предлагается в комплектации Elegance. В настоящее время на модель предлагается акционная цена 699 900 грн.*

*Цена дана по состоянию на 03.11.2021.

Резюме

Седан Honda Civic обладает массой достоинств. Помимо вневременной внешности и эргономичного салона эта модель способна подарить яркие эмоции от драйва. 125 "лошадок" под капотом вполне достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно на скоростной магистрали и в плотном городском трафике. Просторный салон и вместительный багажник позволят отправиться как за покупками в ближайший супермаркет, так и в путешествие к морю. А если захочется испытать свои силы в автомобильном слаломе где-нибудь на гоночной трассе, то отточенные настройки руля помогут одержать победу над соперниками.

Благодарим компанию "Прайд Мотор", официального дистрибьютора автомобилей и мотоциклов Honda в Украине, за помощь в организации теста.

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