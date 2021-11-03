Легенда в 10-м поколении: тестируем Honda Civic

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Легенда в 10-м поколении: тестируем Honda Civic

Актуальное для украинского рынка десятое поколение Honda Civic можно смело назвать одним из лучших представителей своего класса. Среди неоспоримых достоинств модели – высокий уровень ездового комфорта, просторный салон и отточенная управляемость. И это еще не все…

Команда АвтоОбоза с большой неохотой расставалась с тестовым экземпляром седана Civic. Но обо всем по порядку.

Седан Honda Civic появился в Украине достаточно давно, но несмотря на это автомобиль не перестает удивлять. И начнем, как всегда с внешних данных. За время теста мне неоднократно задавали вопрос по поводу того, что это за модель, и когда я говорил, что этот Civic в кузове седан, удивлялись его размерам и респектабельному дизайну. Да, глядя на стремительный профиль кажется, что это фастбек, но нет… доступ в багажник обеспечивает привычная крышка без стекла.

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Седан Honda Civic появился в Украине достаточно давно, но несмотря на это автомобиль не перестает удивлять

Дизайн модели выглядит привлекательно и современно. Черный глянец удачно контрастирует с хромированными деталями отделки. А форма головных фар и задних фонарей подчеркивают динамичный стреловидный силуэт. Даже когда автомобиль неподвижен, создается впечатление, что он вот-вот сорвется с места и умчится в сторону горизонта. Кроме того, пропорции и общая стилистика модели создают ощущение, что это машина более высокого класса.

Глядя на стремительный профиль кажется, что это фастбек, но нет… доступ в багажник обеспечивает привычная крышка без стекла.

Внутри больше, чем снаружи

В интерьере Honda Civic все подчинено идее активного драйва. Низкая посадка, сиденья с развитой боковой поддержкой, "пухлый" трехспицевый руль и удобное расположение рычага автоматической трансмиссии настраивают на соответствующий лад. Добавим к этому цифровую шкалу приборов, главным элементом которого является тахометр.

В интерьере Honda Civic все подчинено идее активного драйва
Основное внимание водителя приковано к яркой дуге тахометра
Водителя и переднего пассажира разделяет высокий центральный тоннель с подстаканниками и широким сдвижным подлокотником
В подлокотнике располагается вместительное отделение для мелочей и пара подстаканников

Водителя и переднего пассажира разделяет высокий центральный тоннель с подстаканниками и широким сдвижным подлокотником. В его недрах скрывается вместительное отделение для мелочей. Оригинально организовано место под торпедой. На верхнем "ярусе" находится отделение для смартфона, а ниже расположена еще одна ниша, на торцевой панели которой розетка, порты HDMI и USB.

На нижнем "ярусе" есть розетка, порты HDMI и USB

Новая информационно-развлекательная система оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Интерфейс и алгоритм работы прост и понятен. Ниже расположился новый блок управления климатом, который управляется обычными цилиндрическими контроллерами. Дизайнерам интерьера удалось найти разумный компромисс между миром "цифры" и простотой аналоговых решений.

Новая информационно-развлекательная система оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto

Сзади для двоих пространства более чем достаточно. О том, что третий здесь не то чтобы лишний, но вряд ли желанный, свидетельствует форма подушки заднего дивана. Хотя, при необходимости третьему пассажиру здесь, конечно же, найдется место.

Сзади для двоих пространства более чем достаточно

Спинка складывается в пропорции 40/60, так что можно перевозить длинномеры. Сложить каждую из двух спинок можно прямо из багажника с помощью специальных рычажков. Объем багажного отделения достигает 519 литров. Под полом нашлось место для "докатки" и комплекта необходимого в дороге инструмента.

Объем багажного отделения достигает 519 литров
Откинуть спинки сидений заднего ряда можно из багажника с помощью специальных рычажков
Под полом нашлось место для "докатки" и комплекта необходимого в дороге инструмента

Скучно не будет!

Под капотом модели располагается атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра. Он имеет в своем арсенале 125 л.с. мощности и 152 Нм крутящего момента. Он работает в паре с модернизированным вариатором. Казалось бы, всего 125 "лошадок", но ощущения такие, словно их значительно больше. Но больше всего в этом автомобиле поражают настройки подвески и рулевого управления. Автомобиль очень четко реагирует на движения руля, а полностью независимая подвеска всех колес со стойками McPherson спереди и "многорычажкой" сзади "съедает" большинство неровностей, попадающихся на пути. Машина твердо стоит на дороге и легко входит в повороты, точно прописывая заданную траекторию. Находится за рулем Honda Civic очень приятно. Не зря об управляемости этой модели ходят легенды.

Под капотом модели располагается атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра

Комплектации и цены

На украинском рынке седан Honda Сivic предлагается в комплектации Elegance. В настоящее время на модель предлагается акционная цена 699 900 грн.*

*Цена дана по состоянию на 03.11.2021.

Помимо вневременной внешности и эргономичного салона эта модель способна подарить яркие эмоции от драйва

Резюме

Седан Honda Civic обладает массой достоинств. Помимо вневременной внешности и эргономичного салона эта модель способна подарить яркие эмоции от драйва. 125 "лошадок" под капотом вполне достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно на скоростной магистрали и в плотном городском трафике. Просторный салон и вместительный багажник позволят отправиться как за покупками в ближайший супермаркет, так и в путешествие к морю. А если захочется испытать свои силы в автомобильном слаломе где-нибудь на гоночной трассе, то отточенные настройки руля помогут одержать победу над соперниками.

Благодарим компанию "Прайд Мотор", официального дистрибьютора автомобилей и мотоциклов Honda в Украине, за помощь в организации теста.

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