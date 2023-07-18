Спрос на кроссовер Hyundai за 7200 долларов бьет рекорды. Фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Exter очень понравился покупателям. В продажу новинка поступила 10 июля, но уже создала длинную очередь – спрос бьет рекорды.

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По данным Autocar, всего за одну неделю со старта продаж дешевого Hyundai Exter по цене от 7200 долларов очередь покупателей растянулась на 12 недель вперед. При этом на данный момент купить бюджетный кроссовер можно пока только на одном рынке.

Сейчас компания получает 1800 заказов ежедневно в Индии. А за первые пять дней продаж автомобиль собрал 16 000 заявок. В дальнейшем планируется появление модели на других рынках. А пока производителю необходимо удовлетворить повышенный спрос в одной стране.

Hyundai Exter – компактный кроссовер с длиной кузова 3815 мм при колесной базе 2450 мм. Ширина равна 1710 мм, высота – 1631 мм. Привод у кроссовера только передний, но клиренс 185 мм помогает справляться с плохими дорогами. Для развивающихся рынков – то, что нужно.

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