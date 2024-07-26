'Спелые скидки': дистрибьютор CHERY объявил акционные цены на новые авто в Украине

Официальный дистрибьютор бренда Chery в Украине предлагает доступное предложение "Спелые скидки на Chery 2024 года производства".

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Об этом говорится в официальном сообщении компании "Си Эй Автомотив", входящем в состав компаний Корпорации "Укравто".

У официальных дилеров по всей Украине действуют скидки до 55 000 грн на покупку нового автомобиля.

В период с 13 июля 2024 года по 31 августа 2024 года Chery предлагаются по специальным розничным ценам с учетом скидок от 608 000 грн до 989 000 грн.

Размер скидки до 55 000 грн, в зависимости от выбранной модели.

Условия предложения распространяются на доступный состав автомобилей Chery 2024 производства – TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO. Цены на компактные и экономичные кроссоверы Chery зафиксированы в гривне.

Более подробно получить консультацию по приобретению автомобиля можно у консультантов по продажам, выбирайте дилера Chery на сайте.

Актуальные цены на автомобили можно уточнить в салонах официальных дилеров или по тел. 0 800 5000 19 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные, с мобильных телефонов – согласно тарифам операторов связи). Актуальные цены с учетом скидки указываются в договорах купли-продажи автомобиля, подписанных с официальным дилером в Украине.