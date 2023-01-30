Сокращает расход топлива на 12%: водителям рассказали о 'чудо-кнопке' в новых авто

Новые автомобили оснащены таким количеством всевозможных полезных функций – больших и малых, что о них не удивительно забыть в дороге. Однако некоторые такие функции могут быть очень полезны. Например та, которая позволяет экономить до 12% топлива и на которую точно стоит обратить внимание.

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Как пишет издание Express, на нее обратила внимание TikTok блогерка Megan's Bubble. Речь идет о функции "старт-стоп", которая включается нажатием кнопки со значком в виде буквы А с круговой стрелкой вокруг нее или соответствующей надписью. Фактически, эта кнопка в более новых машинах заменяет собой ключ зажигания.

С ее помощью можно в автоматическом режиме глушить автомобиль, когда он не двигается в течение длительного времени. К примеру, этот режим сработает, когда вы стоите на светофоре, или остановились на несколько минут в делах. Запустить двигатель снова можно, отпустив тормоз, включив сцепление или нажав педаль акселератора. Таким образом, кнопка должна уменьшать выбросы и, соответственно, экономить топливо.

Эта технология основана на другой функции, которая определяет, когда автомобиль не двигается или когда он выключен. В этом случае подача топлива в двигатель прекращается. Это, в частности, предотвращает работу мотора вхолостую. А для водителей, которым по тем или иным причинам приходится часто останавливаться, это экономит до 12% топлива.

При этом пользу получают и пешеходы, ведь в атмосферу попадает заметно меньше выбросов. Способность систем "старт-стоп" снижать выбросы особенно важна в городах, где часто возникают пробки.

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