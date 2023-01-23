Как моторное масло может привести к значительным расходам топлива: предостережение водителям

С началом полномасштабного вторжения РФ уровень доходов украинцев существенно снизился. Цены на бензин выросли, поэтому водители ищут варианты, как сэкономить.

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Иногда моторное масло приводит к значительным расходам топлива. Эксперты издания Express призвали автомобилистов проверять масло, чтобы снизить потребление горючего.

Представитель Insurance Revolution отметил, что владельцы автомобилей часто не обращают внимания на спецификации моторного масла в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Если в спецификации упоминается определенный тип моторного масла для вашей модели автомобиля – это делается не просто так.

Не все они совместимы с типом двигателя отдельного авто. Некоторые двигатели нуждаются в специальных смазочных материалах, чтобы получить максимальную эффективность. Если игнорировать этот простой пункт, авто потребует большего объема топлива.

Эксперты GSF Car Parts также призвали водителей следить за уровнем моторного масла и воды, особенно перед дальними поездками.

Помимо поддержки смазки двигателя и его бесперебойной работы, моторное масло также может оказать важное влияние на топливную эффективность водителя и общую производительность автомобиля.

Моторное масло может улучшить экономию топлива транспортного средства, поскольку оно имеет меньшую вязкость. Перемещение более густой жидкости через двигатель потребляет больше энергии через трение.

Эксперты GSF Car Parts отметили: "Покупая моторное масло, обратите внимание на несколько важных цифр, указывающих на вязкость. Взяв в качестве примера масло 05W-20, цифра перед "W" означает "зиму" и указывает на холодную вязкость, а цифра после нее означает вязкость масла после прогрева двигателя".

В 1990-х годах 20W-50 и 10W-30 были наиболее распространенными маслами, но сегодня их заменили масла 05W-20 и даже 0W-20 в более новых двигателях.

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