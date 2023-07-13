Сколько дешевых автомобилей можно купить за цену Rolls-Royce Spectre

По цене Rolls-Royce Spectre – нового роскошного электромобиля – можно купить множество дешевых автомобилей. И даже собрать из них целый таксопарк. Это неудивительно – новый электрокар Rolls-Royce стоит от $400 000.

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Auto Oboz эффективно подсчитал, что такая сумма позволяет приобрести десятки востребованных моделей самых популярных брендов. Но выбор для себя каждый сделает сам.

Например, любимчик украинских покупателей – Renaul Logan в актуальном третьем поколении (под брендом Dacia в Западной Европе) – стоит $15 830. Значит, вместо одного Spectre можно купить сразу 25 бюджетных седанов.

С еще более доступным хэтчбеком Dacia Sandero за $13 400 ситуация вообще удивительная: почти 30 экземпляров вместо одного. Кроссовер Duster дороже – от $20 100. Но и в этом случае можно обзавестись сразу 20 машинами.

Еще один бестселлер – Skoda Octavia – помещается в 400 000 долларов около 17 раз. А кроссовер Skoda Kodiaq – 11. Или можно выбрать почти 13 Kia Sportage.

OBOZREVATEL ранее сообщал об очень дешевом кроссовере Chery, который готовится выйти на европейский рынок.