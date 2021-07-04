Замена тормозной жидкости: как все сделать правильно

Регулярное обслуживание тормозной системы позволит обезопасить себя на дороге даже в экстремальных ситуациях, а кроме того, предотвратить дорогостоящий ремонт. Специалисты Bosch подготовили для читателей АвтоОбоз свои рекомендации.

Тормозная жидкость – это важно

Основой для эффективной работы тормозной системы является тормозная жидкость (ТЖ). Именно она помогает преобразовать энергию давления на педаль тормоза в усилие, которое призвано замедлить или полностью остановить автомобиль на любой скорости. От качества ТЖ и ее состояния зависит, насколько действенной будет работа тормозных механизмов, а также систем, обеспечивающих безопасность автомобиля: ABS, ESP, TCS, HDC и т.д.

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Тем не менее, многие водители не уделяют должного внимания ТЖ. Согласно статистике, в каждом третьем автомобиле она выработала свой ресурс и нуждается в замене.

Зачем, когда и как менять ТЖ?

Тормозная жидкость, как и любая другая техническая жидкость имеет свой срок службы. Со временем ее потребительские свойства ухудшаются, и, несмотря на герметичность систему, в ней со временем увеличивается процентное содержание воды. При нагреве вода испаряется и может создавать паровые "пробки". Они приводят к увеличению хода педали тормоза, снижению эффективности торможения и даже к полному отказу тормозов.

Еще одна важная причина замены тормозной жидкости заключается в том, что при увеличении процента содержания воды увеличивается ее агрессивность по отношению к тормозной системе. Она начинает со временем разъедать и разрушает гидравлические компоненты. Поэтому гораздо выгоднее и дешевле вовремя заменить ТЖ, чем тратить солидную сумму на ремонт или замену гидравлического блока. По мнению специалистов Bosch, замену тормозной жидкости необходимо выполнять не реже раза в 2 года или каждые 30-40 тысяч км.

Если автомобиль не оснащен системой стабилизации и другими подобными системами, замену ТЖ и прокачку тормозной системы можно выполнить самостоятельно или на любом СТО. Если же автомобиль имеет систему ESP или ASR, потребуется специальное оборудование, которое есть на фирменных и специализированных сервисных станциях. Оно позволит не только выполнить замену ТЖ, но и провести диагностику эффективности работы тормозной системы.

Как выбрать тормозную жидкость?

При выборе ТЖ необходимо руководствоваться рекомендациям производителя. В руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию указываются необходимые параметры, которым должна соответствовать заливаемая ТЖ.

Почти все современные автомобили работают с тормозными жидкостями на основе гликоля (DOT). Есть и исключения, когда тормоза работают на гидравлических жидкостях. Поэтому проверьте, совместима ли тормозная система вашего авто с DOT.

Имеет значение и год выпуска автомобиля. Так, например, самая продаваемая на нашем рынке тормозная жидкость DOT 4 уже не соответствует текущим потребностям европейского рынка. Дело в том, что она подходит для автомобилей, оснащенных ABS первого поколения без ESP. Но с ноября 2014 года ESP стал обязательным в Евросоюзе. Поэтому, если ваш автомобиль выпущен после этой даты, лучше использовать тормозную жидкость с низким уровнем вязкости.

Более высокая цифра в маркировке тормозной жидкости вовсе не означает, что сама жидкость лучше или современнее. Например, ТЖ DOT 5.1 обладает более высокой температурой кипения по сравнению с DOT 4, но достигается это за счет высокой вязкости – а для автомобилей, оснащенных ESP, такой вариант не подходит. Эта тормозная жидкость предназначена для относительно тяжелых транспортных средств (малотоннажный транспорт, автомобили с прицепами, фургоны и т. д.).

С увеличением и развитием электронных систем помощи водителю эволюционируют и тормозные жидкости. Например, новая разработка компании Bosch – тормозная жидкость ENV6, которая обладает высокими смазывающими характеристиками, высокой температурой кипения и низкой вязкостью. Кроме того, интервал замены ENV6 составляет 3 года – на год больше, чем у стандартных жидкостей. Так что применение современных тормозных жидкостей оправдано не только с точки зрения их характеристик, но и с точки зрения экономии.

Но главным залогом безопасности по-прежнему остается ответственность автолюбителя: наиболее эффективно будет работать тормозная система, в которой своевременно меняют тормозную жидкость.

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