Свечи для дизеля: обслуживаем и меняем правильно

Правильный уход и своевременная проверка состояния свечей в дизельном двигателе позволят продлить ресурс мотора и избежать дорогостоящего ремонта.

АвтоОбоз совместно со специалистами компании Bosch разбирался в этом вопросе.

В отличие от бензинового, дизельное топливо воспламеняется при гораздо более высокой температуре. Обычно с его разогревом справляются законы физики: поршни сильно сжимают воздух в цилиндрах, выделяется тепло, происходит впрыск топлива – и оно загорается. Но иногда этого оказывается недостаточно. Помощь в прогреве топлива может понадобиться при любых вариантах "холодного" запуска: например, после долгого простоя. Включать или нет нагрев камеры сгорания свечами накаливания решает электронный блок управления.

Еще одна важная задача, которую помогают решать свечи накаливания – эффективность сгорания дизельного топлива. Чем выше его температура, тем меньше образуется дыма, а соответственно, вредных выхлопов, и сажи, которая негативно влияет, в том числе, на состояние двигателя.

В зависимости от конструкции и материала (металл или керамика) свечи накаливания служат от 50-60 до 80-100 и даже 160 тыс. км пробега. Строгого регламента их замены нет – все зависит от условий эксплуатации, а они в каждом конкретном случае могут сильно отличаться. И поэтому особенно важно вовремя проверять состояние свечей накаливания и обращать внимание на признаки, указывающие на неисправность одной или нескольких из них.

На неисправности свечей накаливания могут указывать:

усиленное дымообразование, особенно при "холодном" запуске;

повышенный шум и вибрация от двигателя до достижения рабочей температуры;

неравномерная работа прогретого двигателя;

потеря мощности;

увеличенный расход топлива.

Впрочем, даже если у вас нет поводов сомневаться в работоспособности свечей накаливания, периодически (примерно раз в год) их рекомендуется выкручивать, или хотя бы ослаблять соединение, а затем закручивать в прежнее положение. Делать это нужно с использованием динамометрического ключа – чтобы соблюсти силу крутящего момента, указанного производителем, и снизить риск повреждения свечей.

Примерно раз в год свечи рекомендуется выкручивать, или хотя бы ослаблять соединение, а затем закручивать в прежнее положение bosch.com

Зачем это нужно? Это поможет избежать еще одной распространенной проблемы – из-за постоянного контакта с топливом и продуктами его сгорания в условиях экстремально высоких температур свечи могут прикипеть намертво. Если это произойдет, извлечь их будет непросто даже в условиях СТО. Проявив излишнюю настойчивость, кончик свечи можно просто сломать, и он застрянет в резьбовом отверстии. В этом случае запускать двигатель категорически запрещается до тех пор, пока не будет снята головка блока цилиндра и не извлечен обломок.

Для проверки свечей накаливания необходимо предварительно прогреть мотор. Из признаков, заметных при визуальном осмотре, особое внимание стоит обратить на:

деформацию контактного стержня . Это говорит о том, что при установке свеча была "перетянута", т. е. рекомендованный производителем крутящий момент не был соблюден. Вот почему при замене свечей лучше вооружиться необходимым оборудованием или обратиться к профессионалам, у которых оно имеется.

деформацию нагревательного стержня. Он может быть разрушен, оплавлен, раздут). Это может говорить о различных проблемах, начиная от превышения рабочего напряжения из-за неверного выбора свечи и заканчивая неисправностями в работе генератора или форсунок. Выход в этой ситуации может быть только один: как можно скорее обратиться на квалифицированный автосервис для диагностики и последующего ремонта автомобиля.

слой нагара. За этой "мелочью" могут скрываться разные проблемы, самая безобидная из которых – использование некачественного топлива. Но дело может быть в неверной установке свечей или в неисправности форсунок. Более точную причину поможет установить визит на СТО за квалифицированной помощью.

"Подручными" способами можно вывести из строя важное оборудование вроде электронного блока управления bosch.com

Проверять и менять свечи накаливания лучше на СТО. "Подручными" способами можно вывести из строя важное оборудование вроде электронного блока управления.

Единственным безопасным и надежным способом проверки свечей накаливания своими силами является использование амперметра. Если свеча исправна, сопротивление, которое покажет прибор, будет стремиться к нулю. Если же оно, напротив, стремится к бесконечности, такую свечу необходимо менять. А чтобы не пришлось торопиться со следующей заменой, лучше использовать модели с длительным сроком службы.

Поскольку за выходом из строя одной свечи накаливания часто следуют остальные, рекомендуется заменять их комплектом. Это позволит решить все возможные проблемы без повторных обращений на СТО и тем самым сбережет время и деньги.

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