Свічки для дизеля: обслуговуємо та міняємо правильно

Правильний догляд та своєчасна перевірка стану свічок в дизельному двигуні дозволять продовжити ресурс двигуна та уникнути дорогого ремонту.

АвтоОбоз спільно з фахівцями компанії Bosch розбирався в цьому питанні.

На відміну від бензинового, дизельне паливо запалюється при набагато більш високій температурі. Зазвичай з його розігрівом справляються закони фізики: поршні сильно стискають повітря у циліндрах, виділяється тепло, відбувається вприскування палива – і воно загоряється. Але іноді цього виявляється недостатньо. Допомога у прогріванні палива може знадобитися при будь-яких варіантах "холодного" запуску: наприклад, після довгого простою. Включати чи ні нагрівання камери згоряння свічками розжарювання вирішує електронний блок управління.

Ще одне важливе завдання, яку допомагають вирішувати свічки розжарювання – ефективність згоряння дизельного палива. Чим вище його температура, тим менше утворюється диму, а відповідно, шкідливих вихлопів, та сажі, яка негативно впливає, у тому числі, на стан двигуна.

Залежно від конструкції та матеріалу (метал або кераміка) свічки розжарювання служать від 50-60 до 80-100 та навіть 160 тисяч км пробігу. Суворого регламенту їх заміни немає – все залежить від умов експлуатації, а вони у кожному конкретному випадку можуть сильно відрізнятися. Тому особливо важливо вчасно перевіряти стан свічок розжарювання та звертати увагу на ознаки, що вказують на несправність однієї або декількох з них.

На несправності свічок розжарювання можуть вказувати:

посилене димоутворення, особливо при "холодному" запуску;

підвищений шум та вібрація від двигуна до досягнення робочої температури;

нерівномірна робота прогрітого двигуна;

втрата потужності;

збільшена витрата палива.

Втім, навіть якщо у вас немає приводів сумніватися у працездатності свічок розжарювання, періодично (приблизно раз на рік) їх рекомендується викручувати, або хоча б послаблювати з'єднання, а потім закручувати в попереднє положення. Робити це потрібно з використанням динамометричного ключа – щоб дотримати силу крутного моменту, зазначеного виробником, та знизити ризик пошкодження свічок.

Приблизно раз на рік свічки рекомендується викручувати, або хоча б послаблювати з'єднання, а потім закручувати в попереднє положення bosch.com

Навіщо це потрібно? Це допоможе уникнути ще однієї поширеної проблеми – через постійного контакту з паливом та продуктами його згоряння в умовах екстремально високих температур свічки можуть прикипіти намертво. Якщо це станеться, витягти їх буде непросто навіть в умовах СТО. Проявивши зайву наполегливість, кінчик свічки можна просто зламати, і він застрягне у різьбовому отворі. У цьому випадку запускати двигун категорично забороняється доти, поки не буде знята головка блоку циліндра та не вытягнут уламок.

Для перевірки свічок розжарювання необхідно попередньо прогріти мотор. З ознак, помітних при візуальному огляді, особливу увагу варто звернути на:

деформацію контактного стрижня. Це говорить про те, що при установці свічка була "перетягнена", тобто рекомендований виробником крутний момент не був дотриман. Ось чому при заміні свічок краще озброїтися необхідним обладнанням або звернутися до професіоналів, у яких воно є.

деформацію нагрівального стержня. Він може бути зруйнований, оплавлені, роздутий. Це може говорити про різні проблеми, починаючи від перевищення робочої напруги через невірного вибору свічки та закінчуючи несправностями у роботі генератора або форсунок. Вихід у цій ситуації може бути тільки один: якомога швидше звернутися на кваліфікований автосервіс для діагностики та подальшого ремонту автомобіля.

шар нагару. За цією "дрібницею" можуть ховатися різні проблеми, цілком невинна з яких – використання неякісного палива. Але справа може бути у невірній установці свічок або несправності форсунок. Більш точну причину допоможе встановити візит на СТО за кваліфікованою допомогою.

"Підручними" способами можна вивести з ладу важливе обладнання на зразок електронного блоку управління bosch.com

Перевіряти та міняти свічки розжарювання краще на СТО. "Підручними" способами можна вивести з ладу важливе обладнання на зразок електронного блоку управління.

Єдиним безпечним та надійним способом перевірки свічок розжарювання своїми силами є використання амперметра. Якщо свічка справна, опір, який покаже прилад, буде прагнути до нуля. Якщо ж воно, навпаки, прагне до нескінченності, таку свічку необхідно міняти. А щоб не довелося поспішати з наступною заміною, краще використовувати моделі з тривалим терміном служби.

Оскільки за виходом з ладу однієї свічки розжарювання часто слідують інші, рекомендується замінювати їх комплектом. Це дозволить вирішити всі можливі проблеми без повторних звернень на СТО і тим самим збереже час та гроші.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вибрати якісний повітряний фільтр.