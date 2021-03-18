Чистые 'легкие' для ДВС: как выбрать качественный воздушный фильтр

АвтоОбоз совместно со спецалистами компании Bosch разбирался, как работает воздушный фильтр и почему важно, чтобы он был хорошего качества.

Почему нужно следить за чистотой фильтра и проводить его своевременную замену?

Воздух – такой же полноправный компонент топливовоздушной смеси для автомобильного двигателя, как бензин. По статистике в среднем за год автомобиль проезжает порядка 15 тыс км. За это время двигатель пропускает через себя десятки тысяч кубометров воздуха: ведь для сжигания 1 кг топлива необходимо в среднем 14,7 кг воздуха. Если бы не воздушный фильтр, в этом объеме могло бы содержаться до 1 кг пыли и прочего мусора! И каждая такая частичка превращалась бы в своего рода "наждак" для деталей двигателя, ускоряя его износ.

Кроме того, пыль в двигателе влияет на корректность работы датчика массового расхода воздуха, на основе показаний которого рассчитываются параметры топливовоздушной смеси, а загрязненный фильтр пропускает через себя меньше воздуха. Все это может стать причиной перерасхода топлива, снижения мощности двигателя и других неприятностей.

На что обращать внимание при выборе фильтра?

Коэффициент пропускания пыли у воздушного фильтра должен составлять не более 1%. Но на практике многие качественные фильтры справляются с этой задачей даже лучше, пропуская чуть более 0,5%. Казалось бы, разница незначительная, однако для двигателя весьма существенная: в первом случае в него попадет 10 г пыли на условный кг, а во втором – в два раза меньше.

Поскольку фильтр контактирует с внешним воздухом, а значит, с содержащимися в нем парами воды, топлива, газами, важно, чтобы материал, из которого он изготовлен, был достаточно прочным, не размокал, не слипался и не деформировался.

Фильтр должен выдерживать воздействие высоких температур без риска воспламенения: иначе может загореться и сам двигатель.

В большинстве воздушных фильтров основным рабочим элементом является специальная фильтрующая бумага. При этом важна ее пылеемкость – способность фильтра накапливать частицы грязи и не пускать их дальше до максимальной потери давления.

Чтобы увеличить площадь фильтрующей поверхности, ее складывают "гармошкой" – и чем бумага тоньше, тем больше гофр получается. Так что по количеству складок уже можно судить о качестве фильтра и эффективности его работы.

Чтобы даже самая тонкая бумага оставалась прочной и получала все необходимые свойства, о которых говорилось выше, ее обрабатывают специальными составами. Например, в воздушных фильтрах Bosch базовый слой из микроволокна пропитывается синтетической смолой. Это продлевает срок службы фильтра и повышает эффективность его работы – но и увеличивает стоимость.

И, наконец, важное значение имеет точность соблюдения предусмотренных для той или иной модели размеров воздушного фильтра, надежность соединений и качество уплотняющих материалов.

Некоторые автолюбители в попытке сэкономить предпочитают покупать самые недорогие воздушные фильтры, а недостаточно высокое качество пытаются компенсировать более частой заменой. Но главная проблема дешевых фильтров – низкое качество фильтровальной бумаги и малая площадь рабочей поверхность из-за малого количества гофр. И эти параметры частотой замены никак не исправить: такие фильтры плохо справляются со своими задачами изначально. Поэтому лучше сразу купить качественный воздушный фильтр, который не только прослужит дольше, но и обеспечит по-настоящему надежную защиту двигателя.

Ранее рассказывал OBOZREVATEL, почему нельзя ездить "на лампочке".