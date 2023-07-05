Самые дешевые электромобили, которые долго держат зарядку: топ-3

При выборе электромобиля в первую очередь следует обратить внимание на запас хода и скорость зарядки. Существует предубеждение, что электрокары не предназначены для дальних поездок, но современные модели оснащены достаточным запасом хода, чтобы преодолеть значительные расстояния. Возможности быстрой зарядки и доступ к ряду зарядных станций обеспечивают минимальные затраты времени на остановки в пути.

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Поэтому переходим к существу вопроса – к цене. Издание Top Speed рассказало о самых дешевых электромобилях, которые долго держат зарядку

Nissan Leaf:

Начальная цена: $28 040

Nissan Leaf Plus — отличный выбор, если вы ищете идеальное соотношение цены и качества. Автомобиль имеет элегантный дизайн, аэродинамические линии кузова и полностью светодиодные фары. Это удивительно маневренная модель благодаря технологии электронной педали, облегчающей ускорение и торможение. Внутри имеется 8-дюймовый сенсорный дисплей Android Auto и Apple CarPlay в стандартной комплектации. Leaf также оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility, которая обеспечивает безопасность на дороге благодаря вспомогательным функциям: предупреждению о слепых зонах и интеллектуальному круиз-контролю.

Характеристики Nissan Leaf

Электродвигатель: Single-motor setup

Трансмиссия: FWD

Мощность: 217 л.с

Запас хода: 341 км

Аккумулятор: 62 кВт/ч

Chevrolet Bolt EUV

Стартовая цена: $27 800

Chevrolet Bolt EUV получил звание "самого доступного электромобиля в Америке". Авто может разгоняться до 100 км в час всего за семь секунд. Chevrolet Bolt EUV имеет очень функциональную и эффективную тормозную систему. Внутри EUV могут комфортно разместиться до пяти пассажиров. Электрокар имеет систему двойной климатической зоны.

Характеристики Chevrolet Bolt EUV

Электродвигатель: Single-motor setup

Трансмиссия: FWD

Мощность: 200 л.с

Запас хода: 397 км

Аккумулятор: 65 кВт/ч

Chevrolet Bolt EV

Начальная цена: $26 500

Chevrolet Bolt EV предлагает запас хода 416 км на одном заряде. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунды. Chevrolet Bolt EV имеет интеллектуальные функции помощи водителю, например, Lane Keep Assist с предупреждением о выезде из полосы, а также IntelliBeam Auto High Beams, которые могут автоматически выключать дальний свет фар Bolt или включать их в зависимости от условий движения.

Характеристики Chevrolet Bolt EUV

Электродвигатель: Single-motor setup

Трансмиссия: FWD

Мощность: 200 л.с

Запас хода: 416 км

Аккумулятор: 65 кВт/ч

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