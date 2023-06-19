Салон будет сиять, как после мойки: 4 шага, как убрать внутри авто

Мусор, пятна от еды и другие следы – обычное дело в автомобиле, но без регулярной уборки салон может превращаться в настоящий хаос. Чтобы не допустить этого, нужно своевременно принимать меры. Как только вы заметили, что в машине стало грязно, приступайте к делу.

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Как пишет издание The Drive, если вы хотите сэкономить на профессиональной чистке салона, вы вполне можете справиться с этой задачей самостоятельно. Понадобятся только обычные моющие средства и инструменты, которые можно найти в любом доме.

Что нужно иметь для уборки в авто

В первую очередь придется запастись терпением, ведь процесс займет некоторое время. А вот список необходимых вещей:

пылесос;

полотенца как тканевые, так и бумажные;

салфетки из микрофибры;

средство для мытья окон;

очиститель и кондиционер для винила и/или кожи;

средство для чистки ковров;

мусорные мешки;

электрический удлинитель (при необходимости);

перчатки (при необходимости);

защитные очки (при необходимости).

Когда вы собрали весь этот набор, можно браться за саму уборку. Оно происходит в четыре этапа, после чего ваш салон засияет чистотой.

Шаг 1: Найдите затененное или прохладное место с хорошим освещением

Работа на солнце не только неприятна и грозит солнечными ожогами и перегревом. Солнечные лучи также делают чистящие средства менее эффективными. Под действием тепла свойства продукта могут меняться, особенно если оставить его на поверхности на время. В этом случае он может загрязнять и даже повреждать материалы. А хорошее освещение понадобится, чтобы не пропустить ни пятнышка.

Шаг 2. Уберите мусор и беспорядок

Возьмите мусорные мешки и пару перчаток. Начните с того, что соберите все старые упаковки, брошенные бумажки и прочий мусор. Обязательно обратите внимание на багажник.

Если у вас есть дети, загляните под сиденья и в щели между сиденьями. Дети любят прятать разные предметы в труднодоступных местах. Возможно, так вы найдете утраченный любимый фломастер или какую-нибудь игрушку.

Вынесите из салона все, что не имеет жизненно важного значения для управления транспортным средством. В нем не должно остаться ничего лишнего. Совершенно ничего.

Шаг 3: Очистите внутренние поверхности

Начинайте убирать салон сверху и двигайтесь вниз. Так грязь и пыль упадут на пол, и их можно будет собрать полностью на финальном этапе уборки.

Начиная с приборной панели, сотрите пыль и грязь с помощью тряпки из микрофибры, чистящей салфетки или полотенца и спрея для уборки в авто.

Протрите рулевое колесо, приборную панель, рычаг переключения передач и другие труднодоступные места. В этих точках как правило накапливается грязь, поэтому обратите на них особое внимание.

Если вы используете чистящие салфетки, меняйте их часто, чтобы убедиться, что вы очищаете равномерно все внутреннее пространство. Если вы используете полотенце и спрей, со временем переверните полотенце на другую сторону или возьмите чистое, чтобы не распространять грязь.

Такие места как кнопки, решетки и уголки хорошо чистить старой зубной щеткой.

Используйте спрей для мытья стекла и полотенца из микрофибры, чтобы очистить стекло внутри автомобиля.

Старайтесь избегать средств для мытья стекла, содержащих аммиак. Он может повредить пластик и другие поверхности внутри салона. Также внимательно прочтите инструкцию к средству, если у вас тонированные окна. Некоторые жидкости могут повреждать тонировку.

Обрабатывайте поверхности небольшими участками, чтобы чистящее средство не высыхало и не оставляло пятен.

Шаг 4: Чистка пылесосом

Перед тем, как пылесосить, снимите коврики с пола автомобиля, если они есть. Их лучше вытряхивать наружу.

Используйте тонкую насадку, чтобы достать всю грязь из щелей и трещин в салоне. Раздвигайте мягкие части сидений, чтобы добраться до пыли, которая попадает в эти промежутки.

Пропылесосьте вентиляционные отверстия, верхнюю часть приборной панели, где она соприкасается с ветровым стеклом, и пол за задними сиденьями, если они есть в вашем автомобиле.

Приступайте к чистке полов. Начните под сиденьями и обязательно пропылесосьте пространство между сиденьями и внутренней частью кузова, например центральной консолью или дверью. Сдвиньте сиденья вперед и назад, чтобы добраться до всех этих щелей.

Если ваш пылесос имеет небольшую насадку-щетку, она может помочь удалить волосы и другой мусор с коврика. Также могут быть полезны специальные щетки для шерсти домашних животных.

Перед тем, как вернуть в салон коврики, тщательно пропылесосьте их. Если ваш автомобиль оснащен всепогодными ковриками, рекомендуется опрыскивать их из шланга и чистить щеткой, чтобы удалить грязь и другой мусор. Дайте им высохнуть перед повторной установкой.

Чтобы закончить работу, убедитесь, что вы ничего не упустили, обратите внимание на пятна – для удаления некоторых может потребоваться профессиональная помощь. А напоследок установите освежитель воздуха, если вы, конечно, им пользуетесь.

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