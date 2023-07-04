Салон будет как после химчистки: как почистить автомобильные сиденья

Чистота автомобильных кресел – это не только комфорт сидящих в них, это также залог здоровья. Особенно если речь идет о детском автокресле. Простейшим решением здесь будет отогнать машину на сервис и доверить работу профессионалам. Однако почистить кресла можно и самостоятельно – результат при этом будет не хуже.

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OBOZREVATEL собрал пошаговую инструкцию. Она подойдет не только для стационарных кресел в автомобиле, но и для съемных детских.

Почитайте инструкцию

Как правило, мануал к автомобилю или детскому автокреслу содержит четкие рекомендации по тому, из каких материалов изготовлены сиденья и какими средствами их можно чистить. А также о том, какие детали можно снимать и стирать в машине. Исходя из этих сведений, подбирайте все, что вам понадобится.

Пропылесосьте все, что возможно

Прежде чем перейти к влажной чистке, соберите всю возможную пыль с помощью пылесоса. В идеале это должен быть автомобильный пылесос с набором разных насадок. Убедитесь, что вы собрали все крошки и мусор, в том числе в щелях и впадинах.

Какие средства следует использовать для влажной уборки

Многие советчики в интернете рекомендуют воспользоваться для чистки автокресел пищевой содой. Да, она может помогать бороться с посторонними запахами и выводить отдельные пятна, но при этом есть риск, что за счет абразивности она повредит материалы, из которых изготовлено кресло. Это ускорит износ обивки.

Более удачным решением станет средство для мытья посуды. Лучше выбирать мягкий бесцветный вариант. Им можно, в частности, удалять пятна. Смешайте немного мыльной жидкости с теплой водой в пульверизаторе и нанесите раствор на загрязнение, затем промокните его сухой салфеткой до полного исчезновения пятна.

Но при чистке старайтесь не допускать чрезмерного увлажнения или попадания мыльной пены в щели автомобильного сиденья. Это может вызвать развитие плесени. И обязательно дайте всем частям автокресла высохнуть на воздухе.

Как чистить ремни безопасности

Эти детали постоянно контактируют с руками и потому нуждаются в чистке. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить их. В качестве моющего средства можно использовать упомянутый раствор жидкости для посуды. Собирать его лучше всего салфетками из микрофибры. Они хорошо поглощают влагу и помогут стереть любые пятна. Обязательно дайте ремням высохнуть перед тем, как использовать их снова.

Удаление стойких пятен

Если пятна на обивке оказались стойкими, приобретите пятновыводитель, соответствующий типу загрязнителя и материалу кресла. Наносите его в строгом соответствии с инструкцией. В любом случае не трите пятна жесткими инструментами и в принципе избегайте любого трения. Если без него не обойтись, выбирайте мягкие щетки и губки, которые не повредят кресло.

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