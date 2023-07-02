Как убрать рвоту в авто: советы на случай конфуза

Больной ребенок, срыгивающий младенец, человек, которого укачивает, или друг после бурной вечеринки – кто-то из них может оставить в салоне вашего авто след от рвоты. Кроме непосредственно пятна, она также напоминает о себе специфическим запахом.

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Но не торопитесь в химчистку. Справиться с проблемой можно самостоятельно с помощью подручных средств. Издание Sante Plus собрало все основные лайфхаки.

Подготовьте все необходимое

Чтобы убрать в салоне машины, где кого-то стошнило, вам понадобятся определенные средства и инструменты. Вот что нужно будет подготовить:

резиновые перчатки и маска;

лопатка или ложка для очистки поверхности;

пластиковый пакет или мусорный мешок;

бумажные полотенца, чистые салфетки из микрофибры, чтобы промокнуть загрязненный участок;

контейнеры для приготовления чистящего раствора;

пульверизатор;

щетка с мягкой щетиной для удаления пятен;

средства для выведения пятна – белый уксус, пищевая сода, нашатырный спирт, жидкость для мытья посуды и т.д.

Предварительная чистка

Начните чистку с того, что соберите все твердые частицы. Удалите все остатки сидений, ковриков и других элементов интерьера.

Далее промокните загрязненное место бумажными полотенцами или микрофиброй. Нажимайте на поверхность как можно сильнее, чтобы убрать всю возможную жидкость. Пятно также хорошо будет почистить пылесосом.

Щедро посыпьте загрязненное место пищевой содой – она справится с неприятным запахом и поможет растворить часть пятна. Оставьте ее действовать на 20 минут, после чего соберите пылесосом.

Очистка виниловых, текстильных и пластиковых поверхностей

Справиться с их уборкой помогут белый уксус, теплая вода и жидкость для мытья посуды. Смешайте в пульверизаторе чашку воды, 1/8 стакана уксуса и три капли посуды, побрызгайте загрязненное место и как следует потрите его салфеткой. Далее протрите остатки влажной тканью и дайте месту высохнуть.

Очистка кожаных поверхностей

Для чистки кожи подойдет паста из пищевой соды. Смешайте одну чашку пищевой соды с третью чашки воды, мягкой щеткой нанесите полученную пасту на загрязненное место и оставьте на 30 минут. Затем обработайте пятно щеткой, снимите остатки соды и протрите влажной салфеткой

Чистка коврика

Для того чтобы убрать следы рвоты с автомобильного коврика, смешайте в пульверизаторе следующие ингредиенты:

1 стакан белого уксуса;

2 столовые ложки пищевой соды;

2 столовые ложки смягчителя для ткани;

0,5 столовой ложки жидкости для мытья посуды;

10-15 капель эфирного масла (при желании).

Получившуюся жидкость распылите на пятно и оставьте действовать на несколько минут. Затем обработайте поверхность мягкой щеткой и промойте ее чистой водой.

Чистка паром

Где бы ни появилось в машине пятно рвоты, его можно обработать парогенератором. При чистке соблюдайте рекомендации по типу материала, который вы подвергаете воздействию пара. Пароочиститель уберет пятно, устранит запах и уничтожит бактерии.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как самостоятельно убрать в салоне авто, чтобы он выглядел как после химчистки.

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