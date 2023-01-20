Нельзя использовать постоянно: какая функция авто приводит к большим расходам бензина

Функция круиз-контроля была разработана для того, чтобы помочь водителям кроме прочего снизить расход топлива. Но выяснилось, что при определенных ситуациях из-за нее эти расходы только растут.

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Как пишет издание Express, на это обратил внимание центр RAC Fuel Watch. По его данным, круиз-контроль помогает снижать издержки только при движении по ровной поверхности с незначительными перепадами рельефа. Так что, помогая поддерживать постоянную скорость на автомагистрали, он действительно работает на экономию.

Ненужное ускорение блокируется, и лишнее топливо не сгорает. Но как только водителю приходится свернуть на неровную дорогу, система начинает медленнее реагировать на изменения уклона и расход топлива начинает расти более средних значений.

Достигая вершины холма, водители обычно убирают ногу с педали акселератора, чтобы поддерживать постоянную скорость при спуске. При этом функция рассчитывает необходимую мощность дольше, поскольку она не может видеть изменение угла наклона впереди. Это может привести к ухудшению условий расхода топлива, заявили в RAC. Круиз-контроль в таком случае будет держать подачу бензина или дизеля включенной дольше, чем нужно.

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