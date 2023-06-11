Можно ли заправлять авто, когда на АЗС стоит бензовоз: подробное объяснение

Автозаправочная станция – место повышенной опасности, поэтому пользоваться ею нужно достаточно осторожно, чтобы не вызвать пожара или взрыва. Одно из основных и наиболее очевидных правил – не курить у колонок и резервуаров. Его придерживается подавляющее большинство клиентов и работников заправок. А вот что до сих пор вызывает вопросы у водителей, это можно ли заправляться, когда на АЗС бензовоз заливает топливо в подземный резервуар.

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OBOZREVATEL разбирался с тонкостями техники безопасности в этой ситуации. Объясняем, чем при этом должен руководствоваться автомобилист, намеревающийся заправиться.

Сам по себе процесс заливки топлива в резервуар действительно является ситуацией повышенной опасности. Чтобы снизить риски, цистерну заземляют, а под ее колеса подставят специальные устройства, предотвращающие ее откат. Также перед началом заливки проверяют целостность пломб цистерны и проверяют горючее на наличие воды и других посторонних примесей. Также бензину или дизелю дают отстояться в течение 15-20 минут, и только после этого начинают перекачивать его под землю. То есть проверка безопасности процесса должна быть достаточно основательной и многоэтапной, чтобы предотвратить разного рода чрезвычайные ситуации.

В частности, так поступают, потому что примеси, такие как мелкий мусор, частицы краски или ржавчины, попав в топливную систему автомобиля, могут серьезно повредить ее. К примеру, вывести из строя клапан, отвечающий за поддержание давления. Запустить двигатель при такой поломке будет непросто, и машине понадобится ремонт.

И даже после ремонта, бензонасос, испытавший повреждения, может работать некорректно и продолжать сбрасывать давление. Неправильное давление сохраняется и при езде на высоких оборотах. А это чревато весьма серьезными повреждениями.

Так что, пока бензовоз сливает топливо в резервуар и есть хотя бы малейший риск, что в жидкости может оказаться мусор, заправляться на АЗС действительно не стоит. Лучше подождать примерно 30 минут после того, как цистерна закончит свою работу, и только тогда можно с уверенностью заполнять бак своего автомобиля.

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