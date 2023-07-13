На продажу выставили дешевый военный автомобиль. Фото

На продажу в британском аукционном доме выставили дешевый военный автомобиль Longline/Ricardo MkII 1990 года. После недолгой эксплуатации боевая карьера машины завершилась, теперь она ищет нового владельца.

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По оценкам Bonhams, этот внедорожный багги пустят с молотка за 35-38 тысяч долларов, что совсем недорого для такого редкого военного транспорта.

Уникальный Longline/Ricardo MkII LSV 1990 года оснащен четырехцилиндровым двигателем Volkswagen объемом 1,9 л и полноприводной трансмиссией. Автомобиль служил легкой ударной машиной во время войны в Персидском заливе. Но из-за ненадежной конструкции использовали этот транспорт недолго.

Технические проблемы также помешали компании наладить массовое производство и собрать крупные заказы. Это делает багги еще более привлекательным с коллекционной точки зрения.

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