Новый кроссовер Chery получил дизайн в стиле Land Rover

Бюджетный кроссовер Chery iCar 03 – новейшая модель китайского производителя. Компактный электромобиль получил дизайн в стиле Land Rover. При этом он в разы дешевле легендарных моделей британского бренда.

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Новые фото Chery iCar 03 опубликовали в Carnewschina. Кузов квадратный и грубый, у всех элементов простые формы. Визуально автомобиль кажется крепким – такая особенность выбранной стилистики.

Длина iCar 03 – 4406 мм (колесная база равна 2715 мм), ширина – 1910 мм, а высота составляет 1715 мм. Снаружи новый Chery больше всего напоминает Land Rover Defender, который намного крупнее и престижнее.

На данный момент у модели только один мотор мощностью 184 л.с. В дальнейшем планируется появление более мощной модификации с двумя двигателями и полным приводом. Запас хода на одной зарядке приводят на уровне 500 км. Цена – от 21 000 долларов.

Chery iCar 03 – не единственная ближайшая новинка компании. На этой же платформе i-MS планируются еще два кроссовера, два седана или хэтчбека и один минивэн.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о крупном электрическом кроссовере Chery по привлекательной цене.