Новый Kia Sportage в Украине: сколько стоит кроссовер и чем оснащен

О популярности Kia Sportage в Украине свидетельствует тот факт, что модель уже неоднократно становилась лидером по продажам среди всех новых легковых автомобилей по итогам года. Но не только покупатели считают кроссовер Kia Sportage самым лучшим универсальным автомобилем на рынке сегодня. Sportage 5 поколения признали одним из фаворитов среди автомобилей 2024 года – по итогам конкурса "Авто года 2024", где модель завоевала лидерство в категориях "Городской кроссовер" и "Соотношение цена/качество".

Традиционно Kia Sportage является современным кроссовером удобного формата для любых повседневных задач. В пятом поколении длина кузова составляет 4515 мм при колесной базе 2680 мм, что обеспечивает просторный и практичный интерьер. Салон Sportage 5 выполнен в актуальном корпоративном стиле компании и дополнен современным оснащением и технологиями, которые покупатели ожидают обнаружить в автомобиле наиболее востребованного и быстрорастущего сегмента.

Широкоформатный монитор передней панели, цифровой щиток приборов, спортивный руль и премиальная отделка – стандарты, которые самый популярный кроссовер Kia в Украине поднимает на новый уровень.

Минимальная цена Kia Sportage в 2024 году в Украине – 955 240 грн. Компания предлагает скидки на модель до 10% – приятное дополнение к багажу преимуществ автомобиля. Базовая комплектация Comfort предлагает достойный уровень оснащения в классе. Боковые подушки и шторки безопасности, инновационный аирбег между водителем и пассажиром, электронные помощники движения, автоматический свет и подогрев руля и кресел, Bluetooth и улучшенная шумоизоляция, круиз-контроль в оснащении Kia Sportage делают акцент на безопасности, практичности и комфорте.

Помимо традиционного 2,0-литрового бензинового двигателя Smartstream мощностью 156 л. с., кроссовер предлагается со знаменитым бензиновым 1,6-литровым турбо двигателем мощностью 180 л. с. (265 Нм крутящего момента). Владельцы ценят этот вариант за надежность, выносливость и экономичность. А потенциальные покупатели спешат купить более доступный 2-литровый Kia Sportage, пока эта конфигурация еще доступна к заказу.

В скором времени модель начнут предлагать с другой линейкой агрегатов европейской сертификации. Кроссоверы станут еще экономичнее благодаря гибридным силовым установкам, технологии mild hybrid (MHEV), традиционному гибриду (HEV) и в дальнейшем гибридной модификации Sportage PHEV с подзарядкой. Такие автомобили сохранят высокие эксплуатационные характеристики в сочетании с широким списком оборудования, однако станут более дорогими. Потому приобретение автомобиля сейчас для многих является уместным решением.

Что ожидает будущий знаменитый кроссовер Kia с таким набором обновлений? Эту машину готовятся встречать покупатели во всем мире, поэтому и успех на украинском рынке очевиден благодаря еще более эффективному расходу топлива и улучшенной экологичности.

А сегодня это оптимальное предложение в своем классе и один из лидеров рейтингов продаж, о чем постоянно свидетельствует украинская статистика. Sportage привлекает покупателей не только проверенной надежностью, практичностью, ярким дизайном и современным оснащением, но и фактором удачной инвестиции. Ведь даже на вторичном рынке Kia Sportage пользуется высоким спросом, что позволяет сохранять остаточную стоимость. Об этом знают самые бережливые автовладельцы.