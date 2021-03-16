Зарядка Volkswagen сможет обеспечивать энергией дом

С 2022 года электромобили Volkswagen, построенные на модульной платформе MEB, будут поддерживать двустороннюю зарядку. Она может обеспечивать энергией дом.

Электроэнергия может храниться в машине, но при необходимости ее можно подать обратно в домашнюю сеть. Это позволит быть независимым от перебоев, а также позволит сэкономить деньги и уменьшить выбросы CO2. Об этом сообщает сайт The Verge.

VW планирует предложить целый ряд продуктов, которые позволят это делать. Среди них домашняя система накопления энергии и мобильное зарядное устройство для электрокаров, которое не подключено к сети. В компании отметили, что "это позволит владельцам автомобилей стать собственной коммунальной службой".

С 2023 года бренд планирует выпустить новую унифицированную призматическую конструкцию ячеек своих аккумуляторов. Она должна обеспечить питанием до 80 процентов электромобилей VW до 2030 года.

Также Volkswagen заявили, что намерены построить в Европе 18 000 общественных пунктов быстрой зарядки до 2025 года, что в пять раз больше, чем нынешнее количество зарядок на континенте. Автопроизводитель планирует потратить на это около 400 миллионов евро. Кроме того, компания построит 17 000 общедоступных станций в Китае и до конца 2021 года хочет установить 800 зарядок в США.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, платформу MEB от Volkswagen будут использовать в создании яхты. Так автопроизводитель хочет продемонстрировать технологические преимущества платформы.