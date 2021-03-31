За титул World Car Of The Year будут бороться Honda, Toyota и VW

Жюри конкурса World Car Of The Year назвали трех претендентов на главный титул, а также в дополнительных номинациях.

Об этом сообщается на сайте организации. В этом году за победу будут бороться Honda е, Toyota Yaris и VW ID.4.

Электромобиль Honda e претендует на победу сразу в трех номинациях конкурса Honda

Ежегодный конкурс World Car of the Year проводится уже в 17-й раз. Первым победителем в 2005-му стал Audi A6, а в прошлом году награда досталась кроссоверу Kia Telluride. После жесткого отбора жюри из 94 автомобильных журналистов со всего мира определили тройку финалистов, в число которых вошли электромобили Honda e и Volkswagen ID.4, а также победитель европейского конкурса "Автомобиль года 2021" – хэтчбек Toyota Yaris.

Среди главных претендентов на победу призер европейского конкурса "Автомобиль 2021 года" Toyota Yaris Toyota

Помимо основной номинации, в конкурсе существует еще 4 призовых категории: "Спорткар", "Городской автомобиль", "Автомобиль люкс-класса" и "Дизайн".

В списке претендентов на победу – электрический кроссовер Volkswagen ID.4

Тройки финалистов в этих категориях выглядят следующим образом. За победу в номинации "Спорткар" будут бороться Audi RS Q8, Porsche 911 Turbo и Toyota GR Yaris. На приз в категории "Городской автомобиль" претендуют Honda e, Honda Jazz/Fit и Toyota Yaris. За престижную награду лучшего "Автомобиля люкс-класса" будут бороться Land Rover Defender, Mercedes-Benz S-Class и Polestar 2. А в категории "Дизайн" в тройке лидеров Honda e, Land Rover Defender и Mazda MX-30.

Победители будут оглашены на торжественной церемонии, которая состоится 21 апреля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине назвали "Автомобиль года" и "Кроссовер года".