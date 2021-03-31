За титул World Car Of The Year боротимуться Honda, Toyota та VW

Журі конкурсу World Car Of The Year назвало трьох претендентів на головний титул, а також у додаткових номінаціях.

Про це повідомляється на сайті організації. Цьогоріч за перемогу боротимуться Honda е, Toyota Yaris та VW ID.4.

Електромобіль Honda e претендує на перемогу відразу у трьох номінаціях конкурсу Honda

Щорічний конкурс World Car of the Year проводиться вже у 17-й раз. Першим переможцем у 2005-му став Audi A6, а минулого року нагорода дісталася кросоверу Kia Telluride. Після жорсткого відбору журі з 94 автомобільних журналістів з усього світу визначили трійку фіналістів, до числа яких увійшли електромобілі Honda e та Volkswagen ID.4, а також переможець європейського конкурсу "Автомобіль року 2021" – хетчбек Toyota Yaris.

Серед головних претендентів на перемогу призер європейського конкурсу "Автомобіль 2021 року" Toyota Yaris Toyota

Окрім основної номінації, в конкурсі існує ще 4 призові категорії: "Спорткар", "Міський автомобіль", "Автомобіль люкс-класу" та "Дизайн".

У списку претендентів на перемогу – електричний кросовер Volkswagen ID.4

Трійки фіналістів у цих категоріях мають такий вигляд. За перемогу у номінації "Спорткар" боротимуться Audi RS Q8, Porsche 911 Turbo та Toyota GR Yaris. На приз у категорії "Міський автомобіль" претендують Honda e, Honda Jazz/Fit та Toyota Yaris. За престижну нагороду найкращого "Автомобіля люкс-класу" боротимуться Land Rover Defender, Mercedes-Benz S-Class та Polestar 2. А у категорії "Дизайн" у трійці лідерів Honda e, Land Rover Defender та Mazda MX-30.

Переможців буде оголошено на урочистій церемонії, яка відбудеться 21 квітня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні назвали "Автомобіль року" та "Кросовер року".