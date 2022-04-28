З9-летний внедорожник Toyota оценили в $135 тысяч

Американская компания Leyton Cars Classics предлагает на продажу на популярном аукционе тщательно отреставрированный и модернизированный внедорожник Toyota FJ40 Land Cruiser. Модель 1983 года выпуска оценили в солидную сумму.

Об этом сообщает аукцион Ebay. Автомобиль окрашен в матовый зеленый цвет, который удачно сочетается с ярким оранжевым мягким верхом. В компании Leyton Cars Classics подготовили для модели новую облицовку радиатора, повторители поворота, светодиодные фары головного света, иные зеркала, мощную лебедку Warn и домкрат Hi-Lift.

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Leyton Cars Classics, которая специализируется на реставрации и модернизации внедорожников, предложила для модели новые тормозные диски, подвеску с элементами от ARB и Old Man Emu, спортивные амортизаторы Nitrocharger и модифицированную рулевую колонку. Дорожный просвет автомобиля увеличили на 63 мм.

В компании решили не портить проект новым мотором, поэтому установили под капотом "родной" 4,2-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель, который имеет отдачу в 145 л.с. и 312 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая синхронизированная "механика".

В салоне используется аналогичная двухцветная комбинация зеленого и оранжевого цветов. В частности, изготовленные на заказ сиденья, солнечные козырьки, чехлы на рычагах КП, стояночного тормоза и "раздатки", дверные карты и потолок отделаны оранжевой кожей. А все металлические панели окрашены в цвет кузова. Кроме того, автомобиль получил кондиционер, комбинированные цифро-аналоговые приборы, а также камеру заднего вида.

Toyota Land Cruiser имеет на своем одометре всего 364 км и сохраняется в идеальных условиях. Автомобиль зарегистрирован во Флориде и оценивается в $135000. Для сравнения цена Lexus LX нового поколения в США стартует с отметки $88245.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, известный киноактер Том Хэнкс выставил на аукционе свой ретро вездеход Land Cruiser.