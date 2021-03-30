VW начал поставлять первые ID.4 в Германии

Юрий Андриив Новости 12:25, 30.03.2021 Обновлено: 12:50, 30.03.2021

Volkswagen представил первые образцы нового электрического внедорожника ID.4 немецким покупателям. Компания уже получила 23 500 заказов по всей Европе.

В 2021 году автопроизводитель планирует поставить 150 000 экземпляров новой модели. Это почти одна треть от 450 000 электромобилей, которые в этом году бренд планирует выпустить. Об этом сообщает Carscoops.

Модель получила задний электромотор мощностью 201 л.с. и 309 Нм. Также она имеет аккумуляторную батарею мощностью 82 кВт ч и может проехать 403 км за один заряд согласно EPA. Пополнить батарею от 10 до 80 процентов можно всего за 35 минут.

Внутри автомобиля установили новый проекционный дисплей с дополненной реальностью и двумя полями вывода информации. Основной дисплей отражает важную информацию на лобовом стекле. Изображение выводится в двух проекциях и на двух уровнях. Основная проекция расположена на виртуальном расстоянии около 10 метров и имеет диагональ около 1,8 метра. В этом окне отображается информация от вспомогательных систем, а также индикаторы поворота, начальные и конечные точки навигационной системы.

Как и VW ID.3, новый ID.4 производится на предприятии с полностью нейтральным углеродным отпечатком. Цель VW – производить более 1400 электромобилей каждого рабочего дня в течение лета, чтобы удовлетворить высокий спрос.

Одни из 150 000 Volkswagen ID.4, которые выпустят в этом году
Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen выпустил новый тизер электрического флагманского Project Trinity. Он получил футуристический дизайн, который отличается от любой другой текущей модели компании.

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