VW почав постачати перші ID.4 у Німеччині

Volkswagen представив перші зразки нового електричного позашляховика ID.4 німецьким покупцям. Компанія вже отримала 23 500 замовлень по всій Європі.

У 2021 році автовиробник планує поставити 150 000 примірників нової моделі. Це майже одна третина від 450 000 електромобілів, які цього року бренд планує випустити. Про це повідомляє Carscoops.

Модель отримала задній електромотор потужністю 201 к.с. та 309 Нм. Також вона має акумуляторну батарею потужністю 82 кВт год і може проїхати 403 км за один заряд згідно з EPA. Поповнити батарею від 10 до 80 відсотків можна всього за 35 хвилин.

Усередині автомобіля встановили новий проєкційний дисплей із доповненою реальністю та двома полями виведення інформації. Головний дисплей відображує важливу інформацію на лобовому склі. Зображення виводиться у двох проєкціях та на двох рівнях. Основна проєкція розташована на віртуальній відстані близько 10 метрів та має діагональ близько 1,8 метра. У цьому вікні відображується інформація від допоміжних систем, а також індикатори повороту, початкові та кінцеві точки навігаційної системи.

Як і VW ID.3, новий ID.4 виробляється на підприємстві з повністю нейтральним вуглецевим відбитком. Мета VW – виробляти понад 1400 електромобілів кожного робочого дня протягом літа, щоб задовольнити високий попит.

Одні зі 150 000 Volkswagen ID.4, які випустять цього року Carscoops

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen випустив новий тизер електричного флагманського Project Trinity. Він отримав футуристичний дизайн, який відрізняється від будь-якої іншої поточної моделі компанії.