Вспоминаем автомобили, который помогли одержать победу над нацизмом

В Украине 8 и 9 мая отмечают Дни памяти и примирения, а также День победы над нацизмом.

АвтоОбоз предлагает вспомнить автомобили, которые приблизили наступление мира и окончание Второй мировой войны.

80 лет назад в США приняли очень важный закон о ленд-лизе, в соответствии с которым странам участникам антигитлеровской коалиции предоставлялась военная помощь, обеспечивались поставки вооружения и различной техники, в том числе, автомобильной. В соответствии с ленд-лизом в Советский Союз в период с 1941 по 1945 год поступали около 50 моделей 25 автомобильных брендов. Общее число поступивших в советскую армию американских, английских и канадских автомобилей по разным оценкам составило от 420 до 477,8 тысяч.

Больше всего поставили грузовых автомобилей Studebaker US6 – свыше 150 тысяч экземпляров. Этот трехосный армейский грузовик, созданный в рамках программы унификации транспорта армии США производился с 1941 года, а в 1943-м его выпуск организовали на заводе компании REO. За годы войны было изготовлено около 219 тысяч Studebaker US6 в различных модификациях. Еще 22,2 тысячи произвела компания REO. Большинство из них были отправлены в СССР в виде машинокомплектов. Эти машины использовались для перевозки личного состава и техники, для буксировки пушек и гаубиц, а также для создания легендарных "Катюш" – БМ-13Н.

Второе место по численности занимали легкие унифицированные внедорожники Willys MB, Ford GPW и Bantam RC. В годы войны в СССР отправили более 50 тысяч таких вездеходов. Наибольшим по численности был Willys, которых в США выпустили тиражом свыше 360 тысяч. Он использовался в качестве командирской машины, разведывательными и спецподразделениями, службой связи, для перевозки раненых, а также для буксировки противотанковых пушек калибра 45 мм.

Широкое применение в советской армии нашли грузовики семейства Dodge WC. Эти машины поставлялись в различных модификациях. Большинство имели стандартный открытый бортовой кузов с брезентовым тентом (WC 51/52). Преимущественно они служили для буксировки противотанковых пушек и минометов.

Также поставлялись версии с закрытыми цельнометаллическими кузовами фургон. Они использовались для перевозки больных и раненых (WC 54), для передвижных ремонтных мастерских, для службы связи, а также в качестве командно-штабной машины (WC 53). Автомобиль обладал очень хорошей проходимостью и достаточным запасом хода.

Еще один герой-войны Chevrolet G7107. Этот двухосный полноприводный автомобиль активно поступал по ленд-лизу в разных модификациях, включая бортовые грузовики, шасси для установки реактивных минометов, санитарные фургоны и спецмашины для прокладки телефонных кабелей.

Компания Ford в годы войны выпускала широкий спектр автомобильной техники для нужд армии. Помимо уже упомянутых легких вездеходов Ford GPW в РККА поступали заднеприводные двухосные грузовики Ford G8T. Эти машины использовались в первую очередь для перевозок грузов и личного состава, реже – для буксировки артсистем. Кроме того, шасси использовали для установки специализированных кузовов и передвижных мастерских. Эта модель отличалась простотой эксплуатации и надежностью.

Большой ассортимент военных автомобилей предлагала компания GMC, которая отправляла по ленд-лизу трехосные тяжелые грузовики GMC CCKW 353, а также созданные на их базе амфибии DUKW.

Стоит также упомянуть тягачи компаний REO и Daimond-T. Они использовались для перевозки танков и самоходок. Первый использовался для транспортировки техники весом до 20 тонн, а второй – для более тяжелых боевых машин весом до 45 тонн. Один из балластных тягачей Daimond-T использовался после войны на Киевском трамвайном заводе (КТЗ).

Великобритания поставила в годы войны Советскому Союзу около 7 тысяч грузовых автомобилей, преимущественно марок Austin и Bedford. Они начали поступать на вооружение уже осенью 1941 года. Из Канады прибыло 1590 автомобилей. В основном это были спецмашины с различным оборудованием для ремонта и технического обслуживания.

Советская техника времен войны была представлена продукцией марок ГАЗ и ЗИС. Самым массовым грузовиком была знаменитая "Полуторка" – ГАЗ-АА и ее модификации ГАЗ-ММ. По состоянию на 20 июня 1941 года в советской армии насчитывалось 151,1 тысяча таких грузовиков, то есть более половины автопарка РККА. На базе "Полуторки" создавались многочисленные модификации, включая санитарный ГАЗ-55, газогенераторный ГАЗ-42, полугусеничный ГАЗ-60. Автомобили использовались как для перевозки личного состава и грузов, так и для создания специализированных версий.

Второй по численности грузовиком в СССР был ЗИС-5. В 1941 году их насчитывалось в армии 104,2 тысячи. За счет более высокой грузоподъемности (3 т) эта модель имела более широкое применение. ЗИС-5 широко использовался для перевозки технических средств инженерных, строительных, химических и других войск. На его базе выпускались также полугусеничные и полноприводные автомобили.

Нельзя не упомянуть "Иван-Виллис" – легкий вездеход ГАЗ-67Б и его предшественников ГАЗ-64 и ГАЗ-67. Автомобили этого семейства было немногочисленными, по сравнению со своими американскими аналогами. Так, 64-х изготовили всего 672 экземпляра, а модели 67/67Б (до 9 мая 1945 г.) – 4851 авто. Также на его базе строили легкие бронеавтомобили БА-64.

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