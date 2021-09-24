Volvo поменяла фирменный логотип

Шведская компания Volvo провела модернизацию фирменного логотипа. В соответствии с современными трендами трехмерную графику сменили на "плоскую" монохромную.

На протяжении года целый ряд автомобильных компаний провели обновление своей эмблемы. Начало положила корейская компания Kia, которая устроила по этому поводу пышные торжества и даже установила мировой рекорд. Следом прошел целый парад ребрендингов: GM, Peugeot, Renault, Dacia. Как стало известно АвтоОбоз, не обошла эта тенденция и компанию из Гетеборга.

Общая стилистика эмблемы Volvo сохранила ключевой элемент – шит и копье Марса, который используется компанией с 30-х годов. Новая эмблема станет седьмой по счету и наименее выразительной. Шрифт написания остается прежним, но сам логотип максимально упростили в соответствии с тезисом В. И. Ульянова "лучше меньше, да лучше".

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Пока в компании никак не комментируют происходящее, но логотип уже появился на официальных сайтах во всемирной паутине и страницах в соцсетях. Позже новая эмблема украсит стелы дилерских центров, а на автомобилях Volvo она ожидается не ранее 2023 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo презентовала в Украине электрический кроссовер XC40 Recharge.