Volkswagen привез в Шанхай кроссовер-гигант

Шанхайский автосалон стал ареной для дебюта самого крупного внедорожника в гамме Volkswagen – модели Talagon, которая обогнала прежнего обладателя этого титула.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Volkswagen имеет в своей продуктовой линейке самую широкую гамму кроссоверов и внедорожников – от субкомпактного T-Cross длиной 4,1 м до 5-метрового Teramont (Atlas в США). Но теперь главенствующую роль в семье SUV от VW займет совершенно новая модель, получившая имя Talagon.

Новинка обогнала прежнего лидера по всем направлениям. Габариты модели 5152/2002/1795 мм против 5039/1989/1773 мм у Teramont. По величине колесной базы оба кроссовера идентичны – 2980 мм.

Базовая версия Talagon получит в свое распоряжение турбочетверку 2.0 TSI (186 л.с.) и передний привод. На ступеньку выше находится 220-сильная версия с полноприводной трансмиссией. А для топ-версии будет предложен 2,5-литровый двигатель VR6 мощностью 299 л.с. В паре со всеми моторами будет работать 7-ступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями.

В 7-местном салоне есть 8-дюймовый экран медиасистемы, а также цифровая панель приборов. Для отделки используется кожа и полированный алюминий. В качестве опции можно заказать 6-местній салон с индивидуальными более комфортабельными креслами второго ряда.

У китайских дилеров новинка ожидается летом нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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