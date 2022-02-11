Volkswagen показал кухню-кровать для путешественников

Коммерческой подразделение компании Volkswagen разработала оригинальный трансформируемый модуль, позволяющий превратить салон Caravelle T5, T6 и T6.1 в уютную спальню с полным комплектом кухонных принадлежностей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Теперь чтобы отправиться в путешествие на несколько дней вовсе не обязательно арендовать кемпер. Достаточно приобрести универсальный модуль BusBox. Он предназначен для моделей VW Caravelle T5, T6 и T6.1.

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В его состав входит кровать с матрасом, комплект кухонной утвари с мойкой, двухкомфорочной газовой плитой, баком для воды и подвижными панелями, которые можно использовать в качестве рабочих поверхностей. В сложенном состоянии все это превращается в компактный ящик, занимающий скромное место в заднем отсеке микроавтобуса. Стоимость такой опции – $4520.

Причем, возможно приобрести отдельно только складную кровать с матрасом ($670). А для владельцев VW Caddy подготовили аналогичный модуль KombiBox с более компактными размерами по цене $3735.

По словам создателей, появление новой линейки туристических аксессуаров стало ответом компании на растущий спрос на подобную продукцию в условиях пандемии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, польская компания Xpedition Pro представила кемпер для сурового бездорожья.